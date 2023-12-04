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З окупованої Херсонщини повернули сім’ю з двома дітьми

4 грудня 2023 19:54
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
З окупованої Херсонщини повернули сім’ю з двома дітьми
Евакуація людей з окупованих територій. Ілюстративне фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

До України з тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути сім’ю з двома дітьми. Вони перебувають у безпечному місці, під наглядом медиків.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Як пише Прокудін, з сім'єю, яку повернули з тимчасово окупованої Херсонщини на територію України, зараз працюють психологи та лікарі. Вони залишаються у безпеці з постійним наглядом спеціалістів.

"Повернення стало можливим завдяки  організації Save Ukraine у  співпраці з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, органами опіки та піклування, службами у справах дітей", —  написав Прокудін. 

Повідомлення про повернення сімї з окупації
Повідомлення про повернення сім'ї з окупації. Фото: скриншот допису Прокудіна

Голова Херсонської ОВА наголосив, що евакуація сімей з окупованих територій триватиме і надалі. За його словами, "допоки всі українські діти не будуть вдома". Він додав, що за цей рік вдалося повернути 158 дітей Херсонщини.

Також ми писали, що на деокупованих територіях Херсонської області на евакуацію чекають близько 220 дітей. Після 24 жовтня вже евакуювали 573 дитини з родинами. 

Нагадаємо, загарбники проводять депортацію українців на тимчасово окупованих територіях Харківської області. Відомо, що за місяць ворог вивіз 100 українців.

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