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Депортація українців на окупованій Харківщині — хто підлягає виселенню

4 грудня 2023 00:38
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Інна Буряк
редактор
Депортація українців на окупованій Харківщині — хто підлягає виселенню
Російський окупант слідкує за людьми, що сідають до потягу. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Загарбники проводять депортацію українців на тимчасово окупованих територіях Харківської області. Відомо, що за місяць ворог вивіз 100 українців.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Яких українців окупанти депортують на ТОТ

"Ворог на тимчасово окупованих територіях продовжує політику переселення українців. Лише за місяць на ТОТ Херсонщини росіяни депортували сто українців. Депортація відбувається під виглядом "евакуації", — йдеться в повідомленні.

За словами українських підпільників, виселенню підлягають нелояльні до окупантів мешканці ТОТ. На їх основі створюються списки "евакуації".

Як ворог ставиться до населення на окупованих територіях

Нагадаємо, що в Старобільську Луганської області окупанти скасували святкування Дня Святого Миколая у навчальних закладах. Це пояснили тим, що це свято є українським, тому дітям подарунки готувати не будуть. Замість цього для дітей виступить інший "персонаж".

Також ми писали, що жителі тимчасово окупованого Лисичанська, що на Луганщині, скаржаться на змушування окупантів працювати у сфері ЖКГ безоплатно.

Додамо, що ворог "піддає націоналізації" квартири українців у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області, заселяючи туди військових РФ разом із родинами.

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