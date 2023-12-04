Депортація українців на окупованій Харківщині — хто підлягає виселенню
Загарбники проводять депортацію українців на тимчасово окупованих територіях Харківської області. Відомо, що за місяць ворог вивіз 100 українців.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Яких українців окупанти депортують на ТОТ
"Ворог на тимчасово окупованих територіях продовжує політику переселення українців. Лише за місяць на ТОТ Херсонщини росіяни депортували сто українців. Депортація відбувається під виглядом "евакуації", — йдеться в повідомленні.
За словами українських підпільників, виселенню підлягають нелояльні до окупантів мешканці ТОТ. На їх основі створюються списки "евакуації".
Як ворог ставиться до населення на окупованих територіях
Нагадаємо, що в Старобільську Луганської області окупанти скасували святкування Дня Святого Миколая у навчальних закладах. Це пояснили тим, що це свято є українським, тому дітям подарунки готувати не будуть. Замість цього для дітей виступить інший "персонаж".
Також ми писали, що жителі тимчасово окупованого Лисичанська, що на Луганщині, скаржаться на змушування окупантів працювати у сфері ЖКГ безоплатно.
Додамо, що ворог "піддає націоналізації" квартири українців у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області, заселяючи туди військових РФ разом із родинами.
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