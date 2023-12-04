Депортация украинцев на оккупированной Харьковщине — кто подлежит выселению

Российский оккупант следит за людьми, садящимися в поезд. Фото: Reuters

Захватчики проводят депортацию украинцев на временно оккупированных территориях Харьковской области. Известно, что за месяц враг вывез 100 украинцев.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Каких украинцев оккупанты депортируют на ВОТ

"Враг на временно оккупированных территориях продолжает политику переселения украинцев. Только через месяц на ТОТ Херсонщины россияне депортировали сто украинцев. Депортация происходит под видом "эвакуации", — говорится в сообщении.

По словам украинских подпольщиков, выселению подлежат нелояльные к оккупантам жители ТОТ. На их основе создаются списки "эвакуации".

Как враг относится к населению на оккупированных территориях

Напомним, что в Старобельске Луганской области оккупанты отменили празднование Дня Святого Николая в учебных заведениях. Это объяснили тем, что этот праздник украинский, поэтому детям подарки готовить не будут. Вместо этого для детей выступит другой "персонаж".

Также мы писали, что жители временно оккупированного Лисичанска Луганщины жалуются на вынуждение оккупантов работать в сфере ЖКХ бесплатно.

Добавим, что враг "подвергает национализации" квартиры украинцев во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области, заселяя туда военных РФ вместе с семьями.