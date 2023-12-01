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В Енергодарі окупанти з родинами заселяються у квартири українців

1 грудня 2023 01:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В Енергодарі окупанти з родинами заселяються у квартири українців
Російські окупанти роблять обхід території. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ворог "піддає націоналізації" пусті квартири українців у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області, заселяючи туди військових РФ разом із родинами. Їх справжні власники виїхали з міста через прихід російських загарбників.

Про це повідомляє Центр національного спротиву

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"Більшість місцевого населення не підтримало окупацію й виїхало з міста, тому наразі в Енергодарі більшість квартир порожні й "підлягають націоналізації". Такі квартири росіяни облікують й передають у користування колаборантам, військовим та їх родинам", — йдеться в повідомленні.

У Центрі розповіли, що наразі в Енергодарі триває нова хвиля розселення окупантів у квартири українців, оскільки Росія не має "такого поняття як "приватна власність" й культури поваги до неї".

"Центр національного спротиву закликає місцеве населення передавати інформацію про колаборантів, які допомагають заселяти помешкання українців росіянами, у наш Спротив.Бот", — додали військові.

Нагадаємо, що відомо, як російські окупанти руйнують Запорізьку АЕС. Нещодавно станція перебувала на межі чергового блекауту. В цей час вона отримувала зовнішнє живлення від єдиної доступної резервної лінії електропередачі.

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