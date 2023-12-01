В Енергодарі окупанти з родинами заселяються у квартири українців
Ворог "піддає націоналізації" пусті квартири українців у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області, заселяючи туди військових РФ разом із родинами. Їх справжні власники виїхали з міста через прихід російських загарбників.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Окупанти оселяються в квартирах українців
"Більшість місцевого населення не підтримало окупацію й виїхало з міста, тому наразі в Енергодарі більшість квартир порожні й "підлягають націоналізації". Такі квартири росіяни облікують й передають у користування колаборантам, військовим та їх родинам", — йдеться в повідомленні.
У Центрі розповіли, що наразі в Енергодарі триває нова хвиля розселення окупантів у квартири українців, оскільки Росія не має "такого поняття як "приватна власність" й культури поваги до неї".
"Центр національного спротиву закликає місцеве населення передавати інформацію про колаборантів, які допомагають заселяти помешкання українців росіянами, у наш Спротив.Бот", — додали військові.
Нагадаємо, що відомо, як російські окупанти руйнують Запорізьку АЕС. Нещодавно станція перебувала на межі чергового блекауту. В цей час вона отримувала зовнішнє живлення від єдиної доступної резервної лінії електропередачі.
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