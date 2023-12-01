В Энергодаре оккупанты с семьями заселяются в квартиры украинцев

Российские оккупанты совершают обход территории. Фото: росСМИ

Враг "подвергает национализации" пустые квартиры украинцев во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области, заселяя туда военных РФ вместе с семьями. Их настоящие владельцы уехали из города из-за прихода российских захватчиков.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Большинство местного населения не поддержало оккупацию и уехало из города, поэтому в Энергодаре большинство квартир пусто и "подлежит национализации". Такие квартиры россияне поддают учету и передают в пользование коллаборантам, военным и их семьям", — говорится в сообщении.

В Центре рассказали, что в Энергодаре продолжается новая волна расселения оккупантов в квартиры украинцев, поскольку Россия не имеет "такого понятия как "частная собственность" и культуры уважения к ней".

"Центр национального сопротивления призывает местное население передавать информацию о коллаборантах, которые помогают заселять жилье украинцев россиянами, в наш Спротив.Бот", — добавили военные.

Напомним, что известно, как российские оккупанты разрушают Запорожскую АЭС . Недавно станция находилась на грани очередного блекаута. В настоящее время она получала внешнее питание от единственной доступной резервной линии электропередачи.