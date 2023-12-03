Окупанти замінили на Луганщині Святого Миколая на Киш Бабая з Татарстану

Киш Бабай з Татарстану. Фото: росЗМІ

У Старобільську, що на Луганщині, окупанти скасували святкування Дня Святого Миколая у навчальних закладах. Це пояснили тим, що це свято є українським, тому дітям подарунки готувати не будуть. Замість цього для дітей виступить Киш Бабай з Татарстану.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

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Виступ Киш Бабая у Старобільську

"Замість цього дітей вітатиме, зокрема, Киш Бабай з Татарстану, якому надали так зване шефство над деякими окупованими громадами Луганщини. Один такий вже виступив вчора на виставці народного господарства, куди днями примусово звезли дітей з нашого регіону", — додав Лисогор.

Затримання зарплат в Луганську

Крім того, у самому Луганську місцевому аграрному університету надали статус "федеральний". А його співробітники від початку нового навчального року не отримують зарплати.

"Заборгованість із заробітної плати складає вже три місяці. Крім того, улітку вони не дорахувалися виплат за відпустку", — зауважив очільник Луганської ОВА.

Ситуація на фронті

В Луганській області українські військові продовжують відбивати атаки російських окупантів біля Стельмахівки, що у Сватівському районі. Також противник намагається захопити Серебрянський ліс, там за минулу добу ЗСУ зупинили наступ ворога чотири рази.

"Ствольна та реактивна артилерія окупантів максимально задіяна при будь-якій погоді. Обстріли населених пунктів та укріплень зараз максимально щільні", — наголосив він.

Скриншот допису з Telegram Артема Лисогора

Скриншот допису з Telegram Артема Лисогора

Нагадаємо, жителі тимчасово окупованого Лисичанська, що на Луганщині, поскаржилися на змушування окупантів працювати у сфері ЖКГ безоплатно. Громадяни змушені брати участь у відновленні системи опалення.