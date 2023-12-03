Окупанти замінили на Луганщині Святого Миколая на Киш Бабая з Татарстану
У Старобільську, що на Луганщині, окупанти скасували святкування Дня Святого Миколая у навчальних закладах. Це пояснили тим, що це свято є українським, тому дітям подарунки готувати не будуть. Замість цього для дітей виступить Киш Бабай з Татарстану.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
Виступ Киш Бабая у Старобільську
"Замість цього дітей вітатиме, зокрема, Киш Бабай з Татарстану, якому надали так зване шефство над деякими окупованими громадами Луганщини. Один такий вже виступив вчора на виставці народного господарства, куди днями примусово звезли дітей з нашого регіону", — додав Лисогор.
Затримання зарплат в Луганську
Крім того, у самому Луганську місцевому аграрному університету надали статус "федеральний". А його співробітники від початку нового навчального року не отримують зарплати.
"Заборгованість із заробітної плати складає вже три місяці. Крім того, улітку вони не дорахувалися виплат за відпустку", — зауважив очільник Луганської ОВА.
Ситуація на фронті
В Луганській області українські військові продовжують відбивати атаки російських окупантів біля Стельмахівки, що у Сватівському районі. Також противник намагається захопити Серебрянський ліс, там за минулу добу ЗСУ зупинили наступ ворога чотири рази.
"Ствольна та реактивна артилерія окупантів максимально задіяна при будь-якій погоді. Обстріли населених пунктів та укріплень зараз максимально щільні", — наголосив він.
Нагадаємо, жителі тимчасово окупованого Лисичанська, що на Луганщині, поскаржилися на змушування окупантів працювати у сфері ЖКГ безоплатно. Громадяни змушені брати участь у відновленні системи опалення.
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