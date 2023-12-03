Окупанти атакували дві лікарні в Херсоні, — ОВА

Дим здіймається в небо. Ілюстративне фото: depositphotos

Вдень 3 грудня російські окупанти вчергове атакували Херсон. Влучання зафіксовані по двох лікарнях міста.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

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"Окупанти вдарили по двох лікарнях Херсона", — написав він.

Як зазначив Прокудін, внаслідок атаки будівлі медичних закладів були пошкоджені.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, що 29 листопада окупаційні війська з тимчасово окупованого лівобережжя завдали удару по Херсону. Містяни чули вибухи у декількох районах правобережжя. Зафіксовані пошкодження житлових будинків.

А вранці 30 листопада відбувся черговий обстріл росіян по Корабельному району Херсона. У місті сталися руйнування, обійшлося без жертв.

Того ж дня окупанти атакували з артилерії село Садове у Херсонській області. Там загинули троє людей.

А вже увечері в обласному центрі знову лунали вибухи. Ворог обстрілював прибережні райони міста.

За словами Прокудіна, за добу 30 листопада ворог провів 91 атаку на Херсон та область. Росіяни випустили 528 пострілів з мінометів, артилерії, систем залпового вогню "Град", танків, за допомогою авіації та безпілотників, включаючи сім апаратів Shahed.

Також під час нічного обстрілу 1 грудня у селі Тягинка загинув чоловік. Через ворожу атаку постраждала 81-річна жінка, яка перебувала у своєму будинку.

Крім того, 2 грудня росіяни завдали ударів по житлових районах у населених пунктах області, у тому числі по одному із навчальних закладів у Херсоні. Загинула одна людина та ще одна отримала поранення.