На Херсонщині через нічний ворожий обстріл загинув чоловік

Атака на Херсон. Ілюстративне фото: Андрій Єрмак

Російські окупанти вночі проти п'ятниці, 1 грудня, обстріляли село Тягинка, що на Херсонщині. Внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Постраждалі внаслідок російського обстрілу

"Рятувальники під час обстеження місць "прильотів" в одній зі зруйнованих осель виявили тіло загиблого місцевого жителя", — йдеться у повідомленні.

Крім того, через ворожу атаку постраждала 81-річна жінка, яка під час обстрілу перебувала у своєму будинку.

Наразі поранена жінка перебуває у лікарні. В неї діагностували контузію та вибухову травму.

Скриншот допису з Telegram Олександра Прокудіна

Атака на Херсон

Російські війська сьогодні, 1 грудня, вкотре обстріляли Херсон та область. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще вісім отримали поранення.

Нагадаємо, окупанти вчергове обстріляли Корабельний район Херсона вранці 30 листопада. Внаслідок чого є руйнування.