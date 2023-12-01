На Херсонщині через нічний ворожий обстріл загинув чоловік
Російські окупанти вночі проти п'ятниці, 1 грудня, обстріляли село Тягинка, що на Херсонщині. Внаслідок чого загинув чоловік.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Постраждалі внаслідок російського обстрілу
"Рятувальники під час обстеження місць "прильотів" в одній зі зруйнованих осель виявили тіло загиблого місцевого жителя", — йдеться у повідомленні.
Крім того, через ворожу атаку постраждала 81-річна жінка, яка під час обстрілу перебувала у своєму будинку.
Наразі поранена жінка перебуває у лікарні. В неї діагностували контузію та вибухову травму.
Атака на Херсон
Російські війська сьогодні, 1 грудня, вкотре обстріляли Херсон та область. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще вісім отримали поранення.
Нагадаємо, окупанти вчергове обстріляли Корабельний район Херсона вранці 30 листопада. Внаслідок чого є руйнування.
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