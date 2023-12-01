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На Херсонщині через нічний ворожий обстріл загинув чоловік

1 грудня 2023 14:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Херсонщині через нічний ворожий обстріл загинув чоловік
Атака на Херсон. Ілюстративне фото: Андрій Єрмак
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти вночі проти п'ятниці, 1 грудня, обстріляли село Тягинка, що на Херсонщині. Внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Рятувальники під час обстеження місць "прильотів" в одній зі зруйнованих осель виявили тіло загиблого місцевого жителя", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, через ворожу атаку постраждала 81-річна жінка, яка під час обстрілу перебувала у своєму будинку.

Наразі поранена жінка перебуває у лікарні. В неї діагностували контузію та вибухову травму. 

смерть чоловіка внаслідок обстрілу Херсонщини
Скриншот допису з Telegram Олександра Прокудіна

Атака на Херсон

Російські війська сьогодні, 1 грудня, вкотре обстріляли Херсон та область. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще вісім отримали поранення.

Нагадаємо, окупанти вчергове обстріляли Корабельний район Херсона вранці 30 листопада. Внаслідок чого є руйнування. 

 

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