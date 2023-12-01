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В Херсонской области из-за ночного вражеского обстрела погиб мужчина

1 декабря 2023 14:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Херсонской области из-за ночного вражеского обстрела погиб мужчина
Атака на Херсон. Иллюстративное фото: Андрей Ермак
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты в ночь на пятницу, 1 декабря, обстреляли село Тягинка, что в Херсонской области. В результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"Спасатели во время обследования мест "прилетов" в одном из разрушенных жилищ обнаружили тело погибшего местного жителя", — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за вражеской атаки пострадала 81-летняя женщина, которая во время обстрела находилась в своем доме.

Сейчас раненая женщина находится в больнице. У нее диагностировали контузию и взрывную травму.

смерть мужчины в результате обстрела Херсонщины
Скриншот сообщения из Telegram Александра Прокудина

Атака на Херсон

Российские войска сегодня, 1 декабря, в очередной раз обстреляли Херсон и область. В результате атаки погибли три человека, еще восемь получили ранения.

Напомним, оккупанты в очередной раз обстреляли Корабельный район Херсона утром 30 ноября. В результате чего есть разрушение.

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