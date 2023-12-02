Обстріл Херсона 2 грудня - загинула людина

Наслідки обстрілу на Херсонщині. Фото: МВС України

Російські окупанти з чергового разу атакували Херсон та область. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще одна людина отримала поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Читайте також:

Обстріл Херсона 2 грудня — деталі

Прокудін повідомив, що за останні 24 години ворожі сили здійснили 82 артобстріли, випустивши загальну кількість 338 снарядів. При цьому окупанти використовували міномети, артилерію, системи "Град", протитанкові ракетні комплекси, танки, авіаційні засоби та безпілотні літальні апарати.

Крім того, внаслідок атак на Херсон було випущено 38 снарядів.

Прокудін уточнив, що росіяни завдали ударів по житлових районах у населених пунктах області, у тому числі по одному із навчальних закладів у Херсоні.

"Внаслідок обстрілів одна людина померла і ще одна отримала поранення", — додав Прокудін.

Повідомлення про обстріл Херсона. Фото: скриншот

Нагадаємо, що окупаційні війська з тимчасово окупованого лівобережжя завдали удару по Херсону. Жителі міста чули вибухи у кількох районах правобережжя. Є ушкодження житлових будинків.

Крім того, у селищі Ювілейне Херсонської області Збройні сили України атакували місця дислокації російських окупантів. У цей час проходила нарада, де були присутні також колаборанти та окупаційні правоохоронці.