Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росія знову атакувала Херсон — загинула людина arrow

Росія знову атакувала Херсон — загинула людина

2 грудня 2023 08:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обстріл Херсона 2 грудня - загинула людина
Наслідки обстрілу на Херсонщині. Фото: МВС України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські окупанти з чергового разу атакували Херсон та область. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще одна людина отримала поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Читайте також:

Обстріл Херсона 2 грудня — деталі

Прокудін повідомив, що за останні 24 години ворожі сили здійснили 82 артобстріли, випустивши загальну кількість 338 снарядів. При цьому окупанти використовували міномети, артилерію, системи "Град", протитанкові ракетні комплекси, танки, авіаційні засоби та безпілотні літальні апарати.

Крім того, внаслідок атак на Херсон було випущено 38 снарядів.

Прокудін уточнив, що росіяни завдали ударів по житлових районах у населених пунктах області, у тому числі по одному із навчальних закладів у Херсоні.

"Внаслідок обстрілів одна людина померла і ще одна отримала поранення", — додав Прокудін.

Херсон
Повідомлення про обстріл Херсона. Фото: скриншот

Нагадаємо, що окупаційні війська з тимчасово окупованого лівобережжя завдали удару по Херсону. Жителі міста чули вибухи у кількох районах правобережжя. Є ушкодження житлових будинків.

Крім того, у селищі Ювілейне Херсонської області Збройні сили України атакували місця дислокації російських окупантів. У цей час проходила нарада, де були присутні також колаборанти та окупаційні правоохоронці.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі