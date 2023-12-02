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Россия снова атаковала Херсон — погиб человек

2 декабря 2023 08:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обстрел Херсона 2 декабря - погиб человек
Последствия обстрела Херсонской области. Фото: МВД Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские оккупанты с очередной раз атаковали Херсон и область. В результате обстрела погиб человек, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Прокудин сообщил, что за последние 24 часа вражеские силы осуществили 82 артобстрела, выпустив общее количество 338 снарядов. При этом оккупанты использовали минометы, артиллерию, системы "Град", противотанковые ракетные комплексы, танки, авиационные средства и беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, в результате атак на Херсон было выпущено 38 снарядов.

Прокудин уточнил, что россияне нанесли удары по жилым районам в населенных пунктах области, в том числе по одному из учебных заведений в Херсоне.

"Вследствие обстрелов один человек скончался и еще один получил ранения", — добавил Прокудин.

Херсон
Сообщение об обстреле Херсона. Фото: скриншот

Напомним, что оккупационные войска с временно оккупированного левобережья нанесли удар по Херсону. Горожане слышали взрывы в нескольких районах правобережья. Есть повреждения жилых домов.

Кроме того, в поселке Юбилейное Херсонской области Вооруженные силы Украины атаковали места дислокации российских оккупантов. В это время проходило совещание, где присутствовали также коллаборанты и оккупационные правоохранители.

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