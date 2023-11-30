У прибережних районах Херсона пролунали вибухи
30 листопада 2023 18:30
Робота ППО. Фото: ОК "Північ"
Сьогодні ввечері, 30 листопада, у прибережних районах Херсона пролунали вибухи. Російські окупанти обстрілюють місто.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
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Російські загарбники атакують з тимчасово окупованого лівого берега.
"Не перебувайте на відкритому просторі і тримайтеся подалі від вікон!" — закликав Мрочко.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, російська армія сьогодні, 30 листопада, з артилерії обстріляла село Садове, що на Херсонщині. Загинули троє людей.
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