Робота ППО. Фото: ОК "Північ"

Сьогодні ввечері, 30 листопада, у прибережних районах Херсона пролунали вибухи. Російські окупанти обстрілюють місто.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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Російські загарбники атакують з тимчасово окупованого лівого берега.

"Не перебувайте на відкритому просторі і тримайтеся подалі від вікон!" — закликав Мрочко.

Допис начальника Херсонської міської військової адміністрації. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російська армія сьогодні, 30 листопада, з артилерії обстріляла село Садове, що на Херсонщині. Загинули троє людей.