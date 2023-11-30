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У прибережних районах Херсона пролунали вибухи

30 листопада 2023 18:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У прибережних районах Херсона пролунали вибухи
Робота ППО. Фото: ОК "Північ"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 30 листопада, у прибережних районах Херсона пролунали вибухи. Російські окупанти обстрілюють місто.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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Російські загарбники атакують з тимчасово окупованого лівого берега.

"Не перебувайте на відкритому просторі і тримайтеся подалі від вікон!" — закликав Мрочко.

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Допис начальника Херсонської міської військової адміністрації. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російська армія сьогодні, 30 листопада, з артилерії обстріляла село Садове, що на Херсонщині. Загинули троє людей. 

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