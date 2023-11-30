В прибрежных районах Херсона раздались взрывы
30 ноября 2023 18:30
Работа ППО. Фото: ОК "Север"
Сегодня вечером, 30 ноября, в прибрежных районах Херсона прогремели взрывы. Российские оккупанты обстреливают город.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
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Российские захватчики атакуют с временно оккупированного левого берега.
"Не находитесь на открытом пространстве и держитесь подальше от окон!" — призвал Мрочко.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, российская армия сегодня, 30 ноября, из артиллерии обстреляла село Садовое на Херсонщине. Погибли три человека.
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