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В прибрежных районах Херсона раздались взрывы

30 ноября 2023 18:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В прибрежных районах Херсона раздались взрывы
Работа ППО. Фото: ОК "Север"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 30 ноября, в прибрежных районах Херсона прогремели взрывы. Российские оккупанты обстреливают город.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

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Российские захватчики атакуют с временно оккупированного левого берега.

"Не находитесь на открытом пространстве и держитесь подальше от окон!" — призвал Мрочко.

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Пост начальника Херсонской городской военной администрации. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российская армия сегодня, 30 ноября, из артиллерии обстреляла село Садовое на Херсонщине. Погибли три человека.

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