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Оккупанты атаковали две больницы в Херсоне, — ОВА

3 декабря 2023 16:14
обновлено: 16:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Оккупанты атаковали две больницы в Херсоне, — ОВА
Дым поднимается в небо. Иллюстративное фото: depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Днем 3 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон. Попадания зафиксированы по двум больницам города.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

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"Оккупанты ударили по двум больницам Херсона", — написал он.

Как отметил Прокудин, в результате атаки здания медицинских учреждений были повреждены.

По предварительной информации, обошлось без жертв.

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Скриншот поста Прокудина

Напомним, что 29 ноября оккупационные войска с временно оккупированного левобережья нанесли удар по Херсону. Горожане слышали взрывы в нескольких районах правобережья. Зафиксированы повреждения жилых домов.

А утром 30 ноября произошел очередной обстрел россиян по Корабельному району Херсона. В городе произошло разрушение, обошлось без жертв.

В тот же день оккупанты атаковали из артиллерии село Садовое в Херсонской области. Там погибли три человека.

А уже вечером в областном центре снова раздавались взрывы. Враг обстреливал прибрежные районы города.

По словам Прокудина, в сутки 30 ноября враг провел 91 атаку на Херсон и область. Россияне выпустили 528 выстрелов из минометов, артиллерии, систем залпового огня "Град", танков с помощью авиации и беспилотников, включая семь аппаратов Shahed.

Также во время ночных обстрелов 1 декабря в селе Тягинка погиб мужчина. Из-за вражеской атаки пострадала 81-летняя женщина, находившаяся в своем доме.

Кроме того, 2 декабря россияне нанесли удары по жилым районам в населенных пунктах области, в том числе по одному из учебных заведений в Херсоне. Погиб один человек и еще один получил ранения.

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