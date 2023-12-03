Оккупанты заменили в Луганской области Святого Николая на Кыш Бабая из Татарстана

Кыш Бабай из Татарстана. Фото: росСМИ

В Старобельске, что в Луганской области, оккупанти отменили празднование Дня Святого Николая в учебных заведениях. Это объяснили тем, что этот праздник есть украинским, поэтому детям подарки готовить не будут. Вместо этого для детей выступит Кыш Бабай из Татарстана.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Читайте также:

Выступление Кыш Бабая в Старобельске

"Вместо этого детей будет приветствовать, в частности, Кыш Бабай из Татарстана, которому предоставили так называемое шефство над некоторыми оккупированными общинами Луганской области. Один такой уже выступил вчера на выставке народного хозяйства, куда на днях принудительно свезли детей из нашего региона", — добавил Лысогор.

Задержание зарплат в Луганске

Кроме того, в самом Луганске местному аграрному университету предоставили статус "федеральный". А его сотрудники с начала нового учебного года не получают зарплаты.

"Задолженность по заработной плате составляет уже три месяца. Кроме того, летом они не досчитались выплат за отпуск", — отметил глава Луганской ОВА.

Ситуация на фронте

В Луганской области украинские военные продолжают оттбивать атаки российских оккупантов возле Стельмаховки в Сватовском районе. Также противник пытается захватить Серебрянский лес, там за минувшие сутки ВСУ остановили наступление врага четырежды.

"Ствольная и реактивная артиллерия оккупантов максимально задействована при любой погоде. Обстрелы населенных пунктов и укреплений сейчас максимально плотные", — подчеркнул он.

Скриншот сообщения из Telegram Артема Лысогора

Скриншот сообщения из Telegram Артема Лысогора

Напомним, жители временно оккупированного Лисичанска в Луганской области пожаловались на вынуждение оккупантов работать в сфере ЖКХ безвозмездно. Граждане вынуждены участвовать в восстановлении системы отопления.