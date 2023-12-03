Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты заменили в Луганской области Святого Николая на Кыш Бабая из Татарстана arrow

Оккупанты заменили в Луганской области Святого Николая на Кыш Бабая из Татарстана

3 декабря 2023 17:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Оккупанты заменили в Луганской области Святого Николая на Кыш Бабая из Татарстана
Кыш Бабай из Татарстана. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Старобельске, что в Луганской области, оккупанти отменили празднование Дня Святого Николая в учебных заведениях. Это объяснили тем, что этот праздник есть украинским, поэтому детям подарки готовить не будут. Вместо этого для детей выступит Кыш Бабай из Татарстана.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Читайте также:

Выступление Кыш Бабая в Старобельске

"Вместо этого детей будет приветствовать, в частности, Кыш Бабай из Татарстана, которому предоставили так называемое шефство над некоторыми оккупированными общинами Луганской области. Один такой уже выступил вчера на выставке народного хозяйства, куда на днях принудительно свезли детей из нашего региона", — добавил Лысогор.

Задержание зарплат в Луганске

Кроме того, в самом Луганске местному аграрному университету предоставили статус "федеральный". А его сотрудники с начала нового учебного года не получают зарплаты.

"Задолженность по заработной плате составляет уже три месяца. Кроме того, летом они не досчитались выплат за отпуск", — отметил глава Луганской ОВА.

Ситуация на фронте

В Луганской области украинские военные продолжают оттбивать атаки российских оккупантов возле Стельмаховки в Сватовском районе. Также противник пытается захватить Серебрянский лес, там за минувшие сутки ВСУ остановили наступление врага четырежды.

"Ствольная и реактивная артиллерия оккупантов максимально задействована при любой погоде. Обстрелы населенных пунктов и укреплений сейчас максимально плотные", — подчеркнул он.

действия оккупантов на оккупированной Луганской области
Скриншот сообщения из Telegram Артема Лысогора
действия оккупантов на оккупированной Луганской области
Скриншот сообщения из Telegram Артема Лысогора

Напомним, жители временно оккупированного Лисичанска в Луганской области пожаловались на вынуждение оккупантов работать в сфере ЖКХ безвозмездно. Граждане вынуждены участвовать в восстановлении системы отопления.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Актуальное по теме