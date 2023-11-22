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Скільки дітей очікують евакуації на деокупованій Херсонщині

22 листопада 2023 14:48
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Скільки дітей очікують евакуації на деокупованій Херсонщині
Евакуація дітей з окупованих територій. Фото: АР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На деокупованих територіях Херсонської області на евакуації чекає близько 220 дітей. Після 24 жовтня вже евакуювали 573 дитини з родинами. 

Про це повідомив керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков на брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

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Толоконніков розповів, що з 24 жовтня з Херсонської області вже евакуювали 573 дитини разом з родинами, проте залишається ще близько 220 дітей. 

"Найбільша кількість дітей залишилась у населених пунктах Комишани та Приозерне, там понад 100 дітей знаходиться. З 23 населених пунктів приблизно в 10 ще є діти", — розповів він. 

Толоконніков зазначив, що влада продовжує переконувати батьків евакуювати дітей, адже це задля їхньої безпеки.

Нагадаємо, за попередню добу російські окупанти 115 разів обстріляли Херсонську область, випустивши при цьому 524 снаряди. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще сім — поранені. 

Додамо, нещодавно Єльський університет розслідував, скільки українських дітей викрали до Білорусі. За їхніми даними після повномасштабного вторгнення Росії до України понад 2 400 українських дітей віком від шести до 17 років були вивезені до Білорусі.

Також ми писали, що з початку повномасштабної війни в Україні загинули щонайменше 10 тисяч цивільних мешканців, 560 з них — діти

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