В ООН назвали кількість загиблих цивільних осіб в Україні

Наслідки удару по житловому будинку. Фото (архівне): facebook.com/MinistryofDefence.UA

З початку повномасштабної війни в Україні загинули щонайменше 10 тисяч цивільних мешканців, 560 з них — діти. Ще 18 500 тисяч — поранені.

Про це повідомила Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні (ММПЛУ).

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У відомстві підтвердили загибель 10 тисяч мирних жителів в Україні від початку війни. Серед офіційно підтвердженої кількості загиблих — 560 дітей. Також відомо про понад 18 500 поранених.

"Десять тисяч загиблих цивільних осіб — це похмура віха для України. Війна Російської Федерації проти України триває вже 21-й місяць та загрожує перетворитися на тривалий конфлікт, що потягне за собою втрати людських життів, масштаби яких годі й уявити", — зазначила голова ММПЛУ Даніель Белль.

Водночас у Моніторинговій місії ООН із прав людини в Україні зазначили, що реальні цифри загиблих можуть бути значно вищими за 10 тисяч, однак перевірка точних даних досить складний результат і займає певний час.

Нагадаємо, нещодавно Єльський університет розслідував, скільки українських дітей викрали до Білорусі. За їхніми даними після повномасштабного вторгнення Росії до України понад 2 400 українських дітей віком від шести до 17 років були вивезені до Білорусі.