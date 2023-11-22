В ООН назвали количество погибших гражданских людей в Украине

Последствия удара по жилому дому. Фото (архивное): facebook.com/MinistryofDefence.UA

С начала полномасштабной войны в Украине погибли по меньшей мере 10 тысяч гражданских жителей, 560 из них — дети. Еще более 18 500 тысяч — ранены.

Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).

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В ведомстве подтвердили гибель 10 тысяч мирных жителей в Украине с начала войны. Среди официально подтвержденного числа погибших — 560 детей. Также известно более 18 500 раненых.

"Десять тысяч погибших гражданских лиц — это мрачная веха для Украины. Война Российской Федерации против Украины продолжается уже 21-й месяц и грозит превратиться в длительный конфликт, что повлечет за собой потери человеческих жизней, масштабы которых немыслимы", — отметила глава ММПЧУ Даниель Белль.

В то же время, в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине отметили, что реальные цифры погибших могут быть значительно выше 10 тысяч, однако проверка точных данных достаточно сложный результат и занимает определенное время.

Напомним, недавно Йельский университет расследовал, сколько украинских детей похитили в Белорусь. По их данным, после полномасштабного вторжения России в Украину более 2 400 украинских детей в возрасте от шести до 17 лет были вывезены в Беларусь.