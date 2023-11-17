Єльський університет розслідував, скільки українських дітей викрали до Білорусі

Депортовані діти з України. Фото: variant.com.ua

Після повномасштабного вторгнення Росії до України понад 2 400 українських дітей віком від шести до 17 років були вивезені до Білорусі. За оцінками деяких експертів та організацій, загальна кількість значно більша.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дослідження Єльського університету.

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Депортація українських дітей до Білорусі

Згідно з дослідженнями Єльського університету, після початку повномасштабної війни до 13 закладів по всій Білорусі вивезли 2400 українських дітей віком від шести до 17 років. Їх перевозили щонайменше з 17 міст Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Дослідники описали це як "постійну практику".

Понад 2000 дітей, ідентифікованих Єльським університетом, були перевезені до дитячого центру Дубрава в Мінській області Білорусі в період з вересня 2022 року по травень 2023 року, а 392 дитини були доставлені в 12 інших установ.

"Білорусь сприяла систематичним зусиллям Росії з виявлення, збору, транспортування та перевиховання українських дітей. Також країни співпрацюють, щоб координувати та фінансувати переміщення дітей з окупованої Росією України через Росію до Білорусі", — йдеться у звіті.

Водночас Генеральний прокурор України у травні заявив, що він розслідує ймовірну роль Білорусі в примусовому переміщенні понад 19 тисяч ідентифікованих дітей з окупованих Росією територій з моменту початку конфлікту, в тому числі до Росії.

За оцінками деяких експертів та організацій, загальна кількість значно більша.

Нагадаємо, нещодавно Генпрокурор України Андрій Костін розповів, що наразі найбільша кількість викрадених Росією дітей саме із Донецької області.