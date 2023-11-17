Йельский университет расследовал, сколько украинских детей похитили в Белорусь

Депортированные дети из Украины. Фото: variant.com.ua

После полномасштабного вторжения России в Украину более 2 400 украинских детей от шести до 17 лет были вывезены в Беларусь. По оценкам некоторых экспертов и организаций, общее количество значительно больше.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование Йельского университета.

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Депортация украинских детей в Беларусь

Согласно исследованиям Йельского университета, после начала полномасштабной войны в 13 заведений по всей Беларуси вывезли 2400 украинских детей в возрасте от шести до 17 лет. Их перевозили, по меньшей мере, из 17 городов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Исследователи описали это как "постоянную практику".

Более 2000 детей, идентифицированных Йельским университетом, были перевезены в детский центр Дубрава в Минской области Беларуси в период с сентября 2022 по май 2023 года, а 392 ребенка были доставлены в 12 других учреждений.

"Беларусь способствовала систематическим усилиям России по выявлению, сбору, транспортировке и перевоспитанию украинских детей. Также страны сотрудничают, чтобы координировать и финансировать перемещение детей с оккупированной Россией Украины через Россию в Беларусь", — говорится в отчете.

В то же время, Генеральный прокурор Украины в мае заявил, что он расследует вероятную роль Беларуси в принудительном перемещении более 19 тысяч идентифицированных детей с оккупированных Россией территорий с момента начала конфликта, в том числе в Россию.

По оценкам некоторых экспертов и организаций, общее количество значительно больше.

Напомним, недавно Генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал, что сейчас наибольшее количество похищенных Россией детей именно из Донецкой области.