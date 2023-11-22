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Сколько детей ждут эвакуации в деоккупированной Херсонской области

22 ноября 2023 14:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько детей ждут эвакуации в деоккупированной Херсонской области
Эвакуация детей с оккупированных территорий. Фото: АР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На деоккупированных территориях Херсонской области эвакуацию ждут около 220 детей. После 24 октября уже эвакуировали 573 ребенка с семьями.

Об этом сообщил руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников на брифинге в Медиацентре Украина — Укринформ.

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Толоконников рассказал, что с 24 октября из Херсонской области уже эвакуировали 573 ребенка вместе с семьями, однако остается еще около 220 детей.

"Наибольшее количество детей осталось в населенных пунктах Камышаны и Приозерное, там более 100 детей находится. Из 23 населенных пунктов примерно в 10 еще есть дети", — рассказал он.

Толоконников отметил, что власти продолжают убеждать родителей эвакуировать детей, ведь это ради их безопасности.

Напомним, за предыдущие сутки российские оккупанты 115 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив при этом 524 снаряда. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще семь — ранены.

Добавим, недавно Йельский университет расследовал, сколько украинских детей похитили в Беларусь. По их данным, после полномасштабного вторжения России в Украину более 2 400 украинских детей в возрасте от шести до 17 лет были вывезены в Беларусь.

Также мы писали, что с начала полномасштабной войны в Украине погибли не менее 10 тысяч гражданских жителей, 560 из них — дети.

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