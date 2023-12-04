Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow С оккупированной Херсонщины вернули семью с двумя детьми arrow

С оккупированной Херсонщины вернули семью с двумя детьми

4 декабря 2023 19:54
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
С оккупированной Херсонщины вернули семью с двумя детьми
Эвакуация людей с оккупированных территорий. Иллюстративное фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Украину с временно оккупированной Херсонщины удалось вернуть семью с двумя детьми. Они находятся в безопасном месте, под наблюдением медиков.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Читайте также:

Возвращение семьи из оккупированной Херсонщины

Как пишет Прокудин, с семьей, которую вернули с временно оккупированной Херсонщины на территорию Украины, сейчас работают психологи и врачи. Они остаются в безопасности с постоянным наблюдением специалистов.

"Возвращение стало возможным благодаря организации Save Ukraine в сотрудничестве с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, органами опеки и попечительства, службами по делам детей", — написал Прокудин.

Сообщение о возвращении семьи из оккупации
Уведомление о возвращении семьи из оккупации. Фото: скриншот поста Прокудина

Глава Херсонской ОВА подчеркнул, что эвакуация семей с оккупированных территорий будет продолжаться. По его словам, "пока все украинские дети не будут дома". Он добавил, что за этот год удалось вернуть 158 детей Херсона.

Также мы писали, что на деоккупированных территориях Херсонской области эвакуацию ждут около 220 детей. После 24 октября уже эвакуировали 573 ребенка с семьями.

Напомним, захватчики проводят депортацию украинцев на временно оккупированных территориях Харьковской области. Известно, что за месяц враг вывез 100 украинцев.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Актуальное по теме