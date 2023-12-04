С оккупированной Херсонщины вернули семью с двумя детьми

Эвакуация людей с оккупированных территорий. Иллюстративное фото: AP

В Украину с временно оккупированной Херсонщины удалось вернуть семью с двумя детьми. Они находятся в безопасном месте, под наблюдением медиков.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Возвращение семьи из оккупированной Херсонщины

Как пишет Прокудин, с семьей, которую вернули с временно оккупированной Херсонщины на территорию Украины, сейчас работают психологи и врачи. Они остаются в безопасности с постоянным наблюдением специалистов.

"Возвращение стало возможным благодаря организации Save Ukraine в сотрудничестве с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, органами опеки и попечительства, службами по делам детей", — написал Прокудин.

Уведомление о возвращении семьи из оккупации. Фото: скриншот поста Прокудина

Глава Херсонской ОВА подчеркнул, что эвакуация семей с оккупированных территорий будет продолжаться. По его словам, "пока все украинские дети не будут дома". Он добавил, что за этот год удалось вернуть 158 детей Херсона.

Также мы писали, что на деоккупированных территориях Херсонской области эвакуацию ждут около 220 детей. После 24 октября уже эвакуировали 573 ребенка с семьями.

Напомним, захватчики проводят депортацию украинцев на временно оккупированных территориях Харьковской области. Известно, что за месяц враг вывез 100 украинцев.