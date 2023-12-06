В Украину вернули еще восемь детей с оккупированных территорий

Возвращены дети в Украину. Фото: Андрей Ермак

В Украину вернули еще восемь детей из оккупации. Четыре мальчика и четыре девочки в скором времени воссоединятся со своими семьями.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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По информации Ермака, сегодня, 6 декабря, в Украину вернулись восемь детей. Всем мальчикам и девочкам, как отмечает руководитель ОП, от восьми до 18 лет.

"Совместные усилия способны сотворить предрождественское чудо — четверо девочек и четверо мальчиков от восьми до 18 лет уже скоро воссоединятся со своими семьями и встретят праздники в объятиях своих близких на Родине", — написал Ермак.

Как пишет чиновник, возвращение стало возможным благодаря совместной работе команды Офиса Президента и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца. Процесс проводился в рамках программы Bring Kids Back UA.

Ермак поблагодарил партнеров за участие в возвращении украинских детей

В своем сообщении Ермак выразил благодарность партнерам Украины. В частности, речь идет о стране Катар и организации ЮНИСЕФ. Он отметил их вовлеченность в процесс за возвращение депортированных и оказавшихся на оккупированных территориях детей.

Уведомление о возвращении детей. Фото: скриншот поста Ермака

Напомним, в Украину с временно оккупированной Херсонщины удалось вернуть семью с двумя детьми. Они находятся в безопасном месте, под наблюдением медиков.

Добавим, в Авдеевке Донецкой области уже не осталось ни одного ребенка. В мэрии города установили, что 12-летний парень, которого разыскивали ради эвакуации, покинул Авдеевку.