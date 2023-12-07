Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Сколько лет уйдет на возвращение депортированных украинских детей — ответ Лубинца arrow

Сколько лет уйдет на возвращение депортированных украинских детей — ответ Лубинца

7 декабря 2023 16:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Сколько лет уйдет на возвращение депортированных украинских детей — ответ Лубинца
Выступление уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца на международной конференции по правам человека "Свобода или страх". Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Если Украина будет возвращать каждый день по одному депортированному ребенку, то для возвращения всех понадобится 55 лет. При этом России удалось похитить 19,5 тыс. украинских детей.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Читайте также:

Спасение депортированных детей

По его словам, россияне похитили 19 540 маленьких украинцев, однако эта цифра может измениться, поскольку Россия продолжает депортировать детей с временно оккупированных территорий на территорию РФ.

Он добавил, что Украина уже вернула 522 ребенка, из которых 387 было незаконно вывезено на российскую территорию.

"Сейчас есть цифра более чем в 19 540 официально подтвержденных депортированных украинских детей. Если мы будем возвращать одного ребенка каждый день, то нам нужно 55 лет. И это при том, что РФ каждый день продолжает депортировать все новые и новые группы украинских детей с территории нашей государства", — заявил Уполномоченный по правам человека.

Лубинец дополнительно отметил: сейчас Украина рассматривает разные инструменты, чтобы вернуть детей из России, однако сейчас их очень мало.

Напомним, что недавно в Украину вернули еще восемь детей из российской оккупации. Четверо мальчиков и девушек в скором времени воссоединятся со своими семьями. Еще недавно 8-летний львовянин Роман Алексив, получивший тяжелые ожоги во время российского ракетного удара по Виннице, встретился с Папой Римским Франциском и итальянским политиком Марией Терезой Беллуччи.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме