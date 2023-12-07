Сколько лет уйдет на возвращение депортированных украинских детей — ответ Лубинца

Выступление уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца на международной конференции по правам человека "Свобода или страх". Фото: скриншот

Если Украина будет возвращать каждый день по одному депортированному ребенку, то для возвращения всех понадобится 55 лет. При этом России удалось похитить 19,5 тыс. украинских детей.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Спасение депортированных детей

По его словам, россияне похитили 19 540 маленьких украинцев, однако эта цифра может измениться, поскольку Россия продолжает депортировать детей с временно оккупированных территорий на территорию РФ.

Он добавил, что Украина уже вернула 522 ребенка, из которых 387 было незаконно вывезено на российскую территорию.

"Сейчас есть цифра более чем в 19 540 официально подтвержденных депортированных украинских детей. Если мы будем возвращать одного ребенка каждый день, то нам нужно 55 лет. И это при том, что РФ каждый день продолжает депортировать все новые и новые группы украинских детей с территории нашей государства", — заявил Уполномоченный по правам человека.

Лубинец дополнительно отметил: сейчас Украина рассматривает разные инструменты, чтобы вернуть детей из России, однако сейчас их очень мало.

Напомним, что недавно в Украину вернули еще восемь детей из российской оккупации. Четверо мальчиков и девушек в скором времени воссоединятся со своими семьями. Еще недавно 8-летний львовянин Роман Алексив, получивший тяжелые ожоги во время российского ракетного удара по Виннице, встретился с Папой Римским Франциском и итальянским политиком Марией Терезой Беллуччи.