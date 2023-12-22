Путин придумывает новые законы, чтобы похищать украинских детей с оккупированных территорий

Дети держат таблички с портретом Путина. Фото: росСМИ

Президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки семей с детьми, пострадавшими в результате агрессии Украины", расширяющий возможности для депортации украинских детей с оккупированных территорий. Таким образом российский диктатор пытается узаконивать новые способы депортации несовершеннолетних.

Об этом говорится в отчете Американского Института изучения войны ISW.

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"21 декабря Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки семей с детьми, пострадавшими в результате агрессии Украины", который расширяет российский контроль над оккупированными территориями Украины с помощью финансового принуждения и включает ключевое положение, которое еще больше формализует существующий набор схем депортации под медицинскими предлогами", — говорится в отчете.

Постановление предусматривает, что опекуны детей, которым после февраля 2022 года не исполнилось 18 лет и получили ранения во время проживания в оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, имеют право на получение единовременной компенсационной выплаты в размере 100 000 рублей.

Положение о финансовой поддержке закрепляет социальный контроль над оккупированными территориями Украины тремя способами:

путем создания финансовой зависимости от российских властей по социальным выплатам;

путем сбора персональной информации об украинских детях и их опекунах;

путем создания образа украинских военных как опасных для украинского гражданского населения способом, способствующим распространению негативного отношения к украинскому государству.

Указ также предусматривает, что оккупационные власти обязаны направлять детей в "санаторно-курортные учреждения" или другим способом предоставлять детям "возможность проезда к месту отдыха и лечения" при наличии определенных "медицинских показателей".

"Это положение указа, по сути, позволит российским оккупационным чиновникам собирать персональную информацию о детях, зарегистрированных как раненых, и отправлять их на лечение и реабилитацию в Россию", — отметил ISW.

Таким образом российские чиновники используют медицинские и психиатрические программы России для похищения украинских детей, что является нарушением международного права.

Напомним, школьники из оккупированной Луганщины заболели после отдыха в российском лагере, один ребенок погиб.

Недавно Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что в Украину вышло вернуть 522 украинских ребенка. Из них 387 детей были незаконно депортированы на территорию России.

Кроме того, мы писали, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, как россияне уничтожают у депортированных детей какие-либо воспоминания об Украине. Россия создает целые системы, которые настраивают несовершеннолетних против нашего государства.