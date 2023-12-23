Путин все еще планирует захватить Украину, несмотря на заявления западных политиков, — ISW

Президент России Владимир Путин. Фото: Reuters

Россия не отказалась от своих первоначальных максималистских планов захватить Украину, несмотря на многочисленные военные поражения. Заявления западных политиков о победе диссонируют со сдержанной позицией представителей украинской разведки.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW.

Читайте также:

Что говорят о планах Кремля в Украине

"Украинские официальные лица продолжают предупреждать, что Россия сохраняет свои максималистские цели и дополнительные цели по территориальному завоеванию в Украине", — говорится в отчете ISW.

В частности, заместитель начальника Главного управления военной разведки Украины генерал-майор Вадим Скибицкий 22 декабря заявил, что даже если России не удастся добиться своих оперативно-стратегических целей в 2023 году, Путин просто перенесет их на следующий год. Поэтому говорить о полном провале России в войне пока преждевременно.

"Заявление Скибицкого согласовывается с оценкой ISW, что Россия продолжает преследовать максималистские цели Путина в Украине и что нынешний провал российских операций в Украине не является постоянным состоянием", — отметили в Институте изучения войны.

Что говорят западные политики

Недавние комментарии западных официальных лиц свидетельствуют о том, что Россия уже потерпела поражение.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 22 декабря, что президент России Владимир Путин "полностью потерял Украину" и "больше не может достичь своих военных целей", что является "большим стратегическим поражением". Столтенберг также предостерег от ожиданий на Западе скорого окончания войны", — подчеркнули в ISW.

Комментарии Столтенберга подобны оценке Государственного секретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что Россия уже не смогла достичь своей главной цели — стереть с лица земли и поглотить Украину.

ISW утверждает, что россияне ухватились за комментарий Блинкена и подобные заявления других западных официальных лиц, чтобы вызвать беспокойство в самой Украине. Вроде бы именно эти комментарии свидетельствуют об уменьшении финансовой и военной поддержки Украины со стороны Запада и о том, что западные лидеры намерены вообще прекратить такую поддержку.

Напомним, недавно в отчете Американского Института изучения войны говорилось, что Путин придумывает новые законы, чтобы похищать украинских детей с оккупированных территорий.