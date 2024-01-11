Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 11.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На утро четверга, 11 января, обновились карты DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), с помощью которых украинцы могут следить за ходом российско-украинской войны онлайн и видеть места контрнаступления ВСУ, обстрелов РФ и границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 11 января.

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DeepState

По состоянию на 11.01.2024 актуальных карт от DeepState еще нет. Мы сразу сообщим, как только они появятся, а пока напомним, какова была ситуация на фронте вчера, 10 января.

"Враг продвинулся по посадке к югу от Новомихайловки и ведет штурмовые действия в сторону Георгиевки", — говорится в сводке.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

– территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска в течение суток наносили более 20 авиаударов и пытались прорвать оборону украинских войск возле Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага возле Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник семь раз пытался прорвать оборону наших войск и нанес свыше 20 авиационных ударов в районе Новомихайловки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, по данным российского военнослужащего, по состоянию на вечер, 10 января, российские и украинские войска продолжили боевые действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, но никаких подтвержденных изменений в этом направлении не произошло.

Российские и украинские источники утверждают, что позиционные боевые действия продолжались на Купянском направлении в районе Синьковки и на Лиманском направлении к востоку от Тернов и вблизи Торского, района Серебрянского леса и Веселого.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине на 11 января 2023 года

Актуальная сводка Генштаба по состоянию на утро 11 января еще не опубликована. Мы сразу предоставим информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые моменты по вечернему возведению 10 января.

В течение суток на фронте произошло 42 боевых столкновения. Украинские военные отразили российские атаки на шести направлениях:

на Авдеевском отражены девять атак возле Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 10 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области;

на Купянском направлении Силы обороны отразили пять атак у Синьковки, где враг пытался прорвать украинскую оборону;

на Лиманском — три атаки восточнее Тернов и Веселого Донецкой области;

на Бахмутском — атаку близ Клещиевки;

на Запорожском — четыре атаки вблизи Роботиного и западнее Вербового, где противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

Военные Вооруженных Сил Украины на танке. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 10 безуспешных штурмовых действия, но украинские воины и дальше удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери", — добавили в Генштабе.

Напомним, заместитель руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил, что за два года войны страна-агрессор Россия так и не достигла своих стратегических целей. В частности, тех, кто ставил перед собой с началом "СВО".