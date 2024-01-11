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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня

11 января 2024 06:35
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 11.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

На утро четверга, 11 января, обновились карты DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), с помощью которых украинцы могут следить за ходом российско-украинской войны онлайн и видеть места контрнаступления ВСУ, обстрелов РФ и границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 11 января.

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DeepState

По состоянию на 11.01.2024 актуальных карт от DeepState еще нет. Мы сразу сообщим, как только они появятся, а пока напомним, какова была ситуация на фронте вчера, 10 января.

"Враг продвинулся по посадке к югу от Новомихайловки и ведет штурмовые действия в сторону Георгиевки", — говорится в сводке.

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Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска в течение суток наносили более 20 авиаударов и пытались прорвать оборону украинских войск возле Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага возле Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник семь раз пытался прорвать оборону наших войск и нанес свыше 20 авиационных ударов в районе Новомихайловки Донецкой области.

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Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, по данным российского военнослужащего, по состоянию на вечер, 10 января, российские и украинские войска продолжили боевые действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, но никаких подтвержденных изменений в этом направлении не произошло.

Российские и украинские источники утверждают, что позиционные боевые действия продолжались на Купянском направлении в районе Синьковки и на Лиманском направлении к востоку от Тернов и вблизи Торского, района Серебрянского леса и Веселого.

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Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине на 11 января 2023 года

Актуальная сводка Генштаба по состоянию на утро 11 января еще не опубликована. Мы сразу предоставим информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые моменты по вечернему возведению 10 января.

В течение суток на фронте произошло 42 боевых столкновения. Украинские военные отразили российские атаки на шести направлениях:

  • на Авдеевском отражены девять атак возле Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 10 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области;
  • на Купянском направлении Силы обороны отразили пять атак у Синьковки, где враг пытался прорвать украинскую оборону;
  • на Лиманском — три атаки восточнее Тернов и Веселого Донецкой области;
  • на Бахмутском — атаку близ Клещиевки;
  • на Запорожском — четыре атаки вблизи Роботиного и западнее Вербового, где противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение.
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Военные Вооруженных Сил Украины на танке. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 10 безуспешных штурмовых действия, но украинские воины и дальше удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери", — добавили в Генштабе.

Напомним, заместитель руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил, что за два года войны страна-агрессор Россия так и не достигла своих стратегических целей. В частности, тех, кто ставил перед собой с началом "СВО".

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