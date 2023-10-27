Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 27.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 27 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 27 жовтня.

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DeepState

ЗСУ продовжують протистояти ворогу та вести активні бойові дії станом на п'ятницю, 27 жовтня.

На Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку загарбники наступальних (штурмових) дій не вели, продовжують перегрупування військ.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника в районах Богданівки та Хромового Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 27 жовтня, на Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де Силами оборони відбито 14 атак.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші воїни відбили 13 атак ворога.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на 27.10.2023 великі втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальний потенціал Росії в довгостроковій перспективі.

Українські війська незначно просунулися на східний (лівий) берег Херсонської області та продовжили наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.

Російські війська продовжували локалізовані наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та досягли незначних підтверджених успіхів.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Російські війська проводили наступальні операції поблизу Авдіївки, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські сили незначно просунулися після відновлення більш масштабних, ніж зазвичай, операцій на східному (лівому) березі Херсонської області.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 27 жовтня 2023 року

Актуального звіту Генштабу ЗСУ станом на зараз, 27 жовтня 2023 року ще нема. Як будуть оновлені дані, ми їх оприлюднимо. А поки ситуація на фронті станом на вечір 26 жовтня.

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

Звіт Генштабу ЗСУ на вечір 26 жовтня. Фото: скриншот

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує проводити диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ.

Бійці ЗСУ готуються до бою. Фото: Генштаб ЗСУ

На Шахтарському напрямку противник зберігає військову присутність, здійснює перегрупування сил.

На Запорізькому напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів, продовжує перегрупування військ.

Бійці ЗСУ вирушають на бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, поблизу Бахмута, що у Донецькій області, ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Збройні сили України перебувають в активній обороні. За словами представника ЗСУ, кількість обстрілів залишається надзвичайно великою. Лише за останні 24 години на Лимано-Куп'янському напрямку зафіксували 466 обстрілів — противник застосував 13 дронів-камікадзе та три авіаудари. Водночас українські захисники знищили 20 одиниць ворожої техніки.