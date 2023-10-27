Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 27.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 27 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 27 октября.

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DeepState

ВСУ продолжают противостоять врагу и вести активные боевые действия по состоянию на пятницу, 27 октября.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели, продолжают перегруппировку войск.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 4 атаки противника в районах Богдановки и Хромового Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 27 октября, на Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силами обороны отбито 14 атак.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши воины отразили 13 атак врага.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на 27.10.2023 г. большие потери российской техники вокруг Авдеевки, вероятно, подорвут наступательный потенциал России в долгосрочной перспективе.

Украинские войска незначительно продвинулись на восточный (левый) берег Херсонской области и продолжили наступательные действия вблизи Бахмута и западе Запорожской области.

Российские войска продолжали локализованные наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и достигли незначительных подтвержденных успехов.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска проводили наступательные операции вблизи Авдеевки, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские силы незначительно продвинулись после возобновления более масштабных, чем обычно, операций на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 27 октября 2023 года

Актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 27 октября 2023 еще нет. Как будут обновлены данные, мы их обнародуем. А пока ситуация на фронте по состоянию на вечер 26 октября.

Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

Отчет Генштаба ВСУ на вечер 26 октября. Фото: скриншот

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает проводить диверсионно-разведывательную деятельность, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Бойцы ВСУ готовятся к бою. Фото: Генштаб ВСУ

На Шахтерском направлении противник сохраняет военное присутствие, осуществляет перегруппировку сил.

В Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжает перегруппировку войск.

Бойцы ВСУ отправляются на боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним, вблизи Бахмута в Донецкой области ситуация остается напряженной, но контролируемой. Вооруженные силы Украины находятся в активной обороне. По словам представителя ВСУ, количество обстрелов остается чрезвычайно большим. Только за последние 24 часа на Лимано-Купянском направлении зафиксировали 466 обстрелов — противник применил 13 дронов-камикадзе и три авиаудара. В то же время украинские защитники уничтожили 20 единиц вражеской техники.