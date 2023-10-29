Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 29.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 29 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 29 жовтня.

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DeepState

ЗСУ продовжують протистояти російським загарбникам. Станом на неділю, 29 жовтня, українські захисники відкинули окупантів західніше Сергіївки на Сватівському напрямку.

Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Також тривають бойові дії між Вербовим та Новопрокопівкою на Запорізькому напрямку.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові станом на сьогодні, 29 жовтня, провели 48 бойових зіткнень із російськими окупантами поблизу:

Синьківки та Іванівки Харківської області на Куп'янському напрямку,

Карта бойових дій на Куп'янському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Кліщіївки та Андріївки Донецької області на Бахмутському напрямку,

Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного Донецької області на Авдіївському напрямку,

Карта бойових дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках від Liveuamap. Фото: скриншот

Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області на Мар'їнському напрямку,

Старомайорського та на південь до Золотої Ниви Донецької області на Бердянському напрямку.

Карта бойових дій на Бердянському та Мар'їнському напрямках від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що за даними українського Генштабу, станом на 28.10.2023 українські військові продовжують наступати на південь від Бахмута. Так, ЗСУ відбили російські штурми поблизу Кліщіївки та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Станом на сьогодні, 29 жовтня, російські війська безуспішно атакували район Донецько-Запорізької області. У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти здійснили невдалі атаки поблизу Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) та на південь від Золотої Ниви (11 км на південний схід від Великої Новосілки).

Карта бойових дій на Бердянському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 29 жовтня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 29 жовтня 2023 року.

Українські бійці на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу ЗСУ провели близько 70 бойових зіткнень з російськими окупантами. ЗСУ відбили атаки ворога на таких напрямках передової:

на Куп’янському — п'ять атак в районах Синьківки та Іванівки Харківської області;

— п'ять атак в районах Синьківки та Іванівки Харківської області; на Бахмутському — одну атаку поблизу Хромового та понад 10 атак біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області;

— одну атаку поблизу Хромового та понад 10 атак біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області; на Авдіївському — понад 15 атак в районах Кераміка, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного Донецької області;

Українські снайпери на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Мар’їнському — понад 20 атак поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області;

— понад 20 атак поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області; на Шахтарському — біля Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області;

— біля Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області; на Запорізькому — ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення західніше Вербового Запорізької області.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — йдеться у зведенні.

Українські військові нищать ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що деякі іноземні медіа пишуть, що ЗСУ начебто готуються до весняного наступу у 2024 році, а зараз здебільшого переходять в оборону. Секретар ради РНБО Олексій Данілов відреагував на цю інформацію.