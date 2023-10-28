Данілов розповів, яким буде перебіг бойових дій взимку

Секретар РНБО України Олексій Данілов. Фото: УНІАН

Деякі іноземні медіа пишуть, що ЗСУ начебто готуються до весняного наступу у 2024 році, а зараз здебільшого переходять в оборону. Секретар ради РНБО Олексій Данілов відреагував на цю інформацію.

Про це пише 24 канал.

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"Не знаю, звідки лунають такі заяви. У нас є дуже багато експертів, які сидять на диванах, і не мають жодного стосунку до військових і до сектору безпеки й оборони. Проте вони видають свої "прогнози", "інсайди", — сказав Данілов.

За його словами, завдання Сил оборони — це утилізація армії Росії, з яким вони на відмінно справляються.

"Ми й надалі продовжуватимемо це робити, оскільки, якщо не поставимо крапку у цьому питанні, то передамо цю проблему нашим дітям, хоча й вони вже воюють, онукам, правнукам. Нам це не потрібно", — додав секретар РНБО.

Раніше ми писали, що за даними ISW, великі втрати військової техніки навколо Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальний потенціал Росії в довгостроковій перспективі. Лише з 10 жовтня 2023 року армія РФ втратила понад 5 тис. окупантів та 400 одиниць бронетехніки поблизу Авдіївки та Мар’їнки.