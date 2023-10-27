В ISW пояснили, як втрати техніки РФ біля Авдіївки вплинуть на ситуацію на фронті

Російські окупанти в зруйнованому місті. Фото: росЗМІ

Великі втрати військової техніки навколо Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальний потенціал Росії в довгостроковій перспективі. Лише з 10 жовтня 2023 року армія РФ втратила понад 5 тис. окупантів та 400 одиниць бронетехніки поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

Про це йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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"Супутникові знімки підтвердили, що російські військові в період з 10 по 20 жовтня в районі Авдіївки втратили щонайменше 109 одиниць військової техніки, в основному бойових броньованих машин і танків", — наголосили аналітики.

Водночас український офіцер запасу заявив, що російські сили, схоже, використовують менше бронетехніки поблизу Авдіївки. Можливо, окупанти перегруповуються для поновлення великих механізованих штурмів, як це було між початковими механізованими штурмами 10 жовтня та другою серією великих механізованих штурмів жовтня. Однак аналітики повідомили, що РФ перекинула додаткові сили до Авдіївки, щоб компенсувати значні втрати в живій силі та зберегти здатність російських військ підтримувати наступальні зусилля, що тривають.

"Російському командуванню, ймовірно, буде важко компенсувати втрати російської техніки, зокрема бронетехніки. Великі втрати та нестача російської техніки в перший рік повномасштабного вторгнення значно обмежили здатність Росії вести ефективну механізовану маневрову війну під час наступу російських військ взимку-навесні 2023 року, сприяючи подальшим втратам під час безладних механізованих штурмів поблизу Вугледара Донецької області в січні і лютому 2023", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 жовтня окупанти розпочали наступ на Авдіївку. За кілька днів з’явилася цифрова інформація, що росіяни нагнали на Авдіївський плацдарм велику кількість військовослужбовців та військової техніки. Жовтневий російський наступ зіткнувся з величезними втратами живої сили й техніки. Чому так сталося і якими будуть наслідки — читайте у статті Новини.LIVE.