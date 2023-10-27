В ISW объяснили, как потери техники РФ возле Авдеевки повлияют на ситуацию на фронте

Российские оккупанты в разрушенном городе. Фото: росСМИ

Большие потери военной техники вокруг Авдеевки, вероятно, подорвут наступательный потенциал России в долгосрочной перспективе. Только с 10 октября 2023 года армия РФ потеряла более 5 тыс. оккупантов и 400 единиц бронетехники вблизи Авдеевки и Марьинки.

Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

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"Спутниковые снимки подтвердили, что российские военные в период с 10 по 20 октября в районе Авдеевки потеряли как минимум 109 единиц военной техники, в основном боевых бронированных машин и танков", — подчеркнули аналитики.

В то же время, украинский офицер запаса заявил, что российские силы, похоже, используют меньше бронетехники вблизи Авдеевки. Возможно, оккупанты перегруппируются для возобновления крупных механизированных штурмов, как это было между начальными механизированными штурмами 10 октября и второй серией крупных механизированных штурмов октября. Однако аналитики сообщили, что РФ перебросила дополнительные силы к Авдеевке, чтобы компенсировать значительные потери в живой силе и сохранить способность российских войск поддерживать продолжающиеся наступательные усилия.

"Российскому командованию, вероятно, будет трудно компенсировать потери российской техники, в частности бронетехники. Большие потери и нехватка российской техники в первый год полномасштабного вторжения значительно ограничили способность России вести эффективную механизированную маневровую войну во время наступления российских войск зимой-весной 2023 года, способствуя дальнейшим потерям во время беспорядочных механизированных штурмов вблизи Угледара Донецкой области в январе и феврале 2023 года", — говорится в сообщении.

Напомним, 9 октября оккупанты начали наступление на Авдеевку. Через несколько дней появилась цифровая информация, что россияне нагнали на Авдеевский плацдарм большое количество военнослужащих и военной техники. Октябрьское российское наступление столкнулось с огромными потерями живой силы и техники. Почему так произошло и какими будут последствия читайте в статье Новини.LIVE.