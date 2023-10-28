Данилов рассказал, каким будет ход боевых действий зимой

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Фото: УНИАН

Некоторые иностранные медиа пишут, что ВСУ вроде бы готовятся к весеннему наступлению в 2024 году, а сейчас в основном переходят в оборону. Секретарь совета СНБО Алексей Данилов отреагировал на информацию.

Об этом пишет 24 канал.

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"Не знаю, откуда раздаются такие заявления. У нас очень много экспертов, сидящих на диванах, и не имеющих никакого отношения к военным и к сектору безопасности и обороны. Однако они выдают свои "прогнозы", "инсайды", — сказал Данилов.

По его словам, задача Сил обороны — это утилизация армии России, с которой они отлично справляются.

"Мы и дальше будем продолжать это делать, поскольку, если не поставим точку в этом вопросе, то передадим эту проблему нашим детям, хотя и они уже воюют, внукам, правнукам. Нам это не нужно", — добавил секретарь СНБО.

Ранее мы писали, что по данным ISW, большие потери военной техники вокруг Авдеевки, по всей вероятности, подорвут наступательный потенциал России в долгосрочной перспективе. Только с 10 октября 2023 года армия РФ потеряла более 5 тыс. окупантов и 400 единиц бронетехники вблизи Авдеевки и Марьинки.