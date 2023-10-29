Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 29.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какое состояние фронта сегодня
Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 29 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 29 октября.
DeepState
ВСУ продолжают противостоять российским захватчикам. По состоянию на воскресенье, 29 октября, украинские защитники откинули оккупантов западнее Сергеевки на Сватовском направлении.
Также продолжаются боевые действия между Вербовым и Новопрокоповкой на Запорожском направлении.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Украинские военные по состоянию на сегодня, 29 октября, провели 48 боевых столкновений с российскими оккупантами вблизи:
- Синьковки и Ивановки Харьковской области на Купянском направлении,
- Клещиевки и Андреевки Донецкой области на Бахмутском направлении,
- Керамика, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опытного Донецкой области на Авдеевском направлении,
- Марьинки и Новомихайловки Донецкой области на Марьинском направлении,
- Старомайорского и к югу к Золотой Ниве Донецкой области на Бердянском направлении.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по данным украинского Генштаба, по состоянию на 28.10.2023 украинские военные продолжают наступать к югу от Бахмута. Так, ВСУ отразили российские штурмы вблизи Клещиевки и Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута).
По состоянию на сегодня, 29 октября, российские войска безуспешно атаковали район Донецко-Запорожской области. В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты совершили неудачные атаки вблизи Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) и к югу от Золотой Нивы (11 км к юго-востоку от Великой Новоселки).
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 29 октября 2023 года
Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 29 октября 2023 года.
За сутки ВСУ провели около 70 боевых столкновений с российскими оккупантами. ВСУ отразили атаки врага на таких направлениях передовой:
- на Купянском — пять атак в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области;
- на Бахмутском — одну атаку вблизи Хромового и более 10 атак у Клещеевки и Андреевки Донецкой области;
- на Авдеевском — более 15 атак в районах Керамика, Новокалинового, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опытного Донецкой области;
- на Марьинском — более 20 атак вблизи Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;
- на Шахтерском — возле Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области;
- на Запорожском — враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение западнее Вербового Запорожской области.
"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сводке.
Напомним, что некоторые иностранные медиа пишут, что ВСУ вроде бы готовятся к весеннему наступлению в 2024 году, а сейчас в основном переходят в оборону. Секретарь совета СНБО Алексей Данилов отреагировал на информацию.
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