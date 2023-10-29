Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 29.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 29 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 29 октября.

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DeepState

ВСУ продолжают противостоять российским захватчикам. По состоянию на воскресенье, 29 октября, украинские защитники откинули оккупантов западнее Сергеевки на Сватовском направлении.

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Также продолжаются боевые действия между Вербовым и Новопрокоповкой на Запорожском направлении.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на сегодня, 29 октября, провели 48 боевых столкновений с российскими оккупантами вблизи:

Синьковки и Ивановки Харьковской области на Купянском направлении,

Карта боевых действий на Купянском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Клещиевки и Андреевки Донецкой области на Бахмутском направлении,

Керамика, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опытного Донецкой области на Авдеевском направлении,

Карта боевых действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинки и Новомихайловки Донецкой области на Марьинском направлении,

Старомайорского и к югу к Золотой Ниве Донецкой области на Бердянском направлении.

Карта боевых действий на Бердянском и Марьинском направлениях от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по данным украинского Генштаба, по состоянию на 28.10.2023 украинские военные продолжают наступать к югу от Бахмута. Так, ВСУ отразили российские штурмы вблизи Клещиевки и Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

По состоянию на сегодня, 29 октября, российские войска безуспешно атаковали район Донецко-Запорожской области. В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты совершили неудачные атаки вблизи Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) и к югу от Золотой Нивы (11 км к юго-востоку от Великой Новоселки).

Карта боевых действий на Бердянском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 29 октября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 29 октября 2023 года.

Украинские бойцы на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки ВСУ провели около 70 боевых столкновений с российскими оккупантами. ВСУ отразили атаки врага на таких направлениях передовой:

на Купянском — пять атак в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области;

— пять атак в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области; на Бахмутском — одну атаку вблизи Хромового и более 10 атак у Клещеевки и Андреевки Донецкой области;

— одну атаку вблизи Хромового и более 10 атак у Клещеевки и Андреевки Донецкой области; на Авдеевском — более 15 атак в районах Керамика, Новокалинового, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опытного Донецкой области;

Украинские снайперы на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Марьинском — более 20 атак вблизи Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;

— более 20 атак вблизи Марьинки и Новомихайловки Донецкой области; на Шахтерском — возле Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области;

— возле Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области; на Запорожском — враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение западнее Вербового Запорожской области.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сводке.

Украинские военные уничтожают врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что некоторые иностранные медиа пишут, что ВСУ вроде бы готовятся к весеннему наступлению в 2024 году, а сейчас в основном переходят в оборону. Секретарь совета СНБО Алексей Данилов отреагировал на информацию.