Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 10.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 10 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 10 жовтня.

Читайте також:

DeepState

Станом на 10.10.2023 немає актуальних карт від DeepState. Ми одразу оприлюднимо інформацію, як тільки вона з'явиться, а поки що нагадаємо події на передовій станом на 9 жовтня.

Сватівський напрямок — ворог мав частковий успіх вздовж траси східніше Макіївки. Зараз накопичує нові сили біля Кремінної, що може свідчити про майбутню спробу штурму наших позицій.

Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутський напрямок — тривають бої за залізницею біля Кліщіївки та Андріївки.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Авдіївський напрямок — ворог мав частковий успіх західніше Красногорівки (А).

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Запорізький напрямок — ворог атакував північніше Марфополя, мав частковий успіх, але зазнав втрат. Північніше Копанів ЗСУ відкинули окупантів з лінії посадок. Українські захисники досягли часткового успіху на захід від Вербового.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові провели 37 бойових зіткнень з окупантами. Станом на вівторок, 10 жовтня, ЗСУ мають успіхи:

поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області на Бахмутському напрямку;

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

на захід до Вербового Запорізької області на Запорізькому напрямку.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські військові станом на сьогодні, 10 жовтня, продовжували наступ на Бахмутському напрямку і просунулися поблизу Кліщіївки (5 км на південний захід від Бахмута) та Андріївки (10 км на південний захід Бахмута).

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Своєю чергою російські окупанти продовжили атакувати вздовж лінії Авдіївка — Донецьк і незначно просунулися на південний схід від Новомихайлівки (приблизно 12 км на південний захід від Донецька).

Карта бойових дій в Донецькій області від ISW. Фото: інфографіка ISW

Українські війська станом на 23.10.2023 продовжували наступ на Запорізькому напрямку та просунулися на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

За даними російських військкорів, ЗСУ незначно просунулися до Копанів (10 км на південний захід від Оріхова) та між Роботиним (10 км на південь від Оріхова) і Новоданилівкою (4 км на південь від Оріхова).

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 10 жовтня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 10 жовтня 2023 року.

За добу сталося 34 бойових зіткнення. Зазначається, що складною залишається оперативна обстановка на сході та півдні України. Також окупанти продовжують обстрілювати прифронтові населені пункти на всіх напрямках передової.

Українські військові повертаються з бойового завдання. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

ЗСУ відбили атаки противника на таких напрямках фронту:

на Куп’янському — 5 атак в районах Синьківки та Іванівки Харківської області;

на Лиманському — 7 атак поблизу Макіївки Луганської області;

на Бахмутському — 4 атаки біля Кліщіївки Донецької області;

на Мар’їнському — 15 атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області;

на Шахтарському — поблизу Старомайорського Донецької області;

на Запорізькому — біля Левадного Запорізької області.

Український захисник запускає в повітря БпЛА. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — йдеться в повідомленні.

За добу авіація Сил оборони завдала 10 ударів по окупантах та їх військовій техніці.

"Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та станцію РЕБ противника", — додали в Генштабі.

Українські бійці ціляться в ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що очільник пресслужби східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що упродовж дня на Лимано-Куп’янському напрямку сталося загалом 11 бойових зіткнень. Однак він пояснив, чому зменшилася інтенсивність бойових дій.