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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 10 октября

10 октября 2023 07:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 10.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 10 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 10 октября.

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DeepState

По состоянию на 10.10.2023 нет актуальных карт от DeepState. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним события на передовой по состоянию на 9 октября.

Сватовское направление — у врага были частичные успехи вдоль трассы восточнее Макеевки. Сейчас накапливает новые силы у Кременной, что может свидетельствовать о предстоящей попытке штурма наших позиций.

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутское направление — продолжаются бои за железной дорогой возле Клещеевки и Андреевки.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Авдеевское направление — враг имел частичный успех западнее Красногоровки (А).

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Запорожское направление — враг атаковал севернее Марфополя, имел частичный успех, но понес потери. Севернее Копаней ВСУ отбросили оккупантов с линии посадок. Украинские защитники добились частичного успеха к западу от Вербового.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Запорожском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022 года, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные провели 37 боевых столкновений с оккупантами. По состоянию на вторник, 10 октября, ВСУ преуспевают:

  • вблизи Клещеевки и Андреевки Донецкой области на Бахмутском направлении;
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот
  • к западу к Вербовому Запорожской области на Запорожском направлении.
Карта боевых действий на Запорожском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Запорожском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные по состоянию на сегодня, 10 октября, продолжали наступление на Бахмутском направлении и продвинулись вблизи Клещеевки (5 км юго-западнее Бахмута) и Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

В свою очередь российские оккупанты продолжили атаковать вдоль линии Авдеевка — Донецк и незначительно продвинулись к юго-востоку от Новомихайловки (около 12 км юго-западнее Донецка).

Карта боевых действий в Донецкой области от ISW
Карта военных действий в Донецкой области от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские войска по состоянию на 23.10.2023 продолжали наступление на Запорожском направлении и продвинулись к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

По данным российских военкоров, ВСУ незначительно продвинулись к Копани (10 км к юго-западу от Орехова) и между Роботино (10 км к югу от Орехова) и Новоданиловкой (4 км к югу от Орехова).

Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW
Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине на 10 октября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 10 октября 2023 года.

За сутки произошло 34 боевых столкновения. Сложной остается оперативная обстановка на востоке и юге Украины. Также оккупанты продолжают обстреливать прифронтовые населенные пункты по всем направлениям передовой.

Украинские военные возвращаются с боевой задачи
Украинские военные возвращаются с боевого задания. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

ВСУ отразили атаки противника на следующих направлениях фронта:

  • на Купянском — 5 атак в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области;
  • на Лиманском — 7 атак вблизи Макеевки Луганской области;
  • на Бахмутском — 4 атаки возле Клещеевки Донецкой области;
  • на Марьинском — 15 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;
  • на Шахтерском — вблизи Старомайорского Донецкой области;
  • на Запорожском — возле Левадного Запорожской области.
Украинский защитник запускает в воздух БПЛА
Украинский защитник запускает в воздух БпЛА. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.

За сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по оккупантам и их военной технике.

"Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию РЭБ противника", — добавили в Генштабе.

Украинские бойцы целятся во врага
Украинские бойцы целятся во врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что глава пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что в течение дня на Лимано-Купянском направлении произошло всего 11 боевых столкновений. Однако он объяснил, почему уменьшилась интенсивность боевых действий.

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