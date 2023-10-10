Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 10.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 10 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 10 октября.

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DeepState

По состоянию на 10.10.2023 нет актуальных карт от DeepState. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним события на передовой по состоянию на 9 октября.

Сватовское направление — у врага были частичные успехи вдоль трассы восточнее Макеевки. Сейчас накапливает новые силы у Кременной, что может свидетельствовать о предстоящей попытке штурма наших позиций.

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутское направление — продолжаются бои за железной дорогой возле Клещеевки и Андреевки.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Авдеевское направление — враг имел частичный успех западнее Красногоровки (А).

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Запорожское направление — враг атаковал севернее Марфополя, имел частичный успех, но понес потери. Севернее Копаней ВСУ отбросили оккупантов с линии посадок. Украинские защитники добились частичного успеха к западу от Вербового.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022 года, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022 года, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные провели 37 боевых столкновений с оккупантами. По состоянию на вторник, 10 октября, ВСУ преуспевают:

вблизи Клещеевки и Андреевки Донецкой области на Бахмутском направлении;

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

к западу к Вербовому Запорожской области на Запорожском направлении.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные по состоянию на сегодня, 10 октября, продолжали наступление на Бахмутском направлении и продвинулись вблизи Клещеевки (5 км юго-западнее Бахмута) и Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

В свою очередь российские оккупанты продолжили атаковать вдоль линии Авдеевка — Донецк и незначительно продвинулись к юго-востоку от Новомихайловки (около 12 км юго-западнее Донецка).

Карта военных действий в Донецкой области от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские войска по состоянию на 23.10.2023 продолжали наступление на Запорожском направлении и продвинулись к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

По данным российских военкоров, ВСУ незначительно продвинулись к Копани (10 км к юго-западу от Орехова) и между Роботино (10 км к югу от Орехова) и Новоданиловкой (4 км к югу от Орехова).

Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине на 10 октября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 10 октября 2023 года.

За сутки произошло 34 боевых столкновения. Сложной остается оперативная обстановка на востоке и юге Украины. Также оккупанты продолжают обстреливать прифронтовые населенные пункты по всем направлениям передовой.

Украинские военные возвращаются с боевого задания. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

ВСУ отразили атаки противника на следующих направлениях фронта:

на Купянском — 5 атак в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области;

на Лиманском — 7 атак вблизи Макеевки Луганской области;

на Бахмутском — 4 атаки возле Клещеевки Донецкой области;

на Марьинском — 15 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;

на Шахтерском — вблизи Старомайорского Донецкой области;

на Запорожском — возле Левадного Запорожской области.

Украинский защитник запускает в воздух БпЛА. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.

За сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по оккупантам и их военной технике.

"Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию РЭБ противника", — добавили в Генштабе.

Украинские бойцы целятся во врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что глава пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что в течение дня на Лимано-Купянском направлении произошло всего 11 боевых столкновений. Однако он объяснил, почему уменьшилась интенсивность боевых действий.