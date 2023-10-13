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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 13 жовтня

13 жовтня 2023 07:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 13.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 13 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 13 жовтня.

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DeepState

Сили оборони України продовжують працювати над звільненням українських територій. Станом на п'ятницю, 13 жовтня, захисники мають успіхи на Запорізькому напрямку.

Сватівський напрямок — окупанти поновили штурмові дії з Лиману Першого, бої тривають. Уточнюється район Іванівка — Орлянка. 

Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Deepstate
Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутський напрямок — Сили Оборони продовжують наступальні дії біля Кліщіївки та Андріївки. Ворога відкинуто в районі Озарянівки. 

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Авдіївський напрямок — сьогодні ворог активно ліз на Первомайське та Сєверне, успіху не мав. Важча ситуація біля Красногорівки, періодично ворог доходить до залізниці, але йому закріпитися не дають.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate
Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Запорізький напрямок — частковий успіх Сил Оборони біля Роботиного. У Вербового та Новопрокопівки ворог намагається контратакувати.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Deepstate
Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські окупанти станом на сьогодні, 13 жовтня, не припиняють наступати в Донецькій і Луганській областях. ЗСУ провели 55 бойових зіткнень із росіянами поблизу:

  • Синьківки та Іванівки Харківської області на Куп'янському напрямку,
Карта бойових дій на Куп'янському напрямку від Liveuamap
Карта бойових дій на Куп'янському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот
  • Макіївки Луганської області та Серебрянського лісництва Донецької області на Сватівському напрямку,
Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Liveuamap
 Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот
  • Ласточкиного, Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області на Авдіївському напрямку,
Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Liveuamap
Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот
  • Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області на Мар'їнському напрямку,
Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот
Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот
  • Роботиного Запорізької області на Запорізькому напрямку.
Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Liveuamap
Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські окупанти станом на 13.10.2023 наступали під Куп’янськом і досягли обмежених успіхів на південний захід від Орлянки (22 км на схід від Куп’янська).

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили російські атаки поблизу Синьківки та Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська).

Карта бойових дій в Луганській області від ISW
Карта бойових дій в Луганській області від ISW. Фото: інфографіка ISW 

Українські військові станом на п'ятницю, 13 жовтня, продовжили контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку та просунулися на схід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та на схід від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Своєю чергою російські військові мають незначні успіхи поблизу Авдіївки. За даними карт ISW, окупанти просунулися на захід і південь від Красногорівки (приблизно 5 км на північ від Авдіївки), на південь від траси Е-50 (1,5 км на південь від найпівденнішої околиці Авдіївки), на схід від Первомайського (9 км на північний захід від міста Донецьк). Також росіяни незначно просунулися на південь від Новомихайлівки (12 км на південний захід від міста Донецьк).

Карта бойових дій в Донецькій області від ISW
Карта бойових дій в Донецькій області від ISW. Фото: інфографіка ISW 

ЗСУ станом на сьогодні, 13 жовтня, незначно просунулися на Західному напрямку. Так, українські сили покращили свої тактичні позиції на захід від Роботиного.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW
Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 13 жовтня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 13 жовтня 2023 року.

Українські бійці на військовій техніці
Українські бійці на військовій техніці. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу сталося 64 бойових зіткнення. ЗСУ успішно відбили атаки російських окупантів на таких напрямках фронту:

  • на Куп’янському — 5 атак в районі Синьківки та 8 атак біля Іванівки Харківської області;
  • на Лиманському — понад 5 атак в районах Макіївки, південно-західніше Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області;
  • на Авдіївському — понад 20 атак поблизу Авдіївки, Ласточкиного, Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області;
  • на Мар’їнському — понад 10 атак біля Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області;
  • на Запорізькому — загарбники безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.
Український захисник на передовій
Український захисник на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — йдеться в повідомленні.

За добу авіація Сил оборони завдала 12 ударів по окупантах, із них три — по пунктах управління ворога, та їхній військовій техніці, із яких чотири удари — по ЗРК.

"Підрозділами ракетних військ уражено район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та пункт управління противника", — додали в Генштабі.

Українські військові обстрілюють позиції росіян
Українські військові обстрілюють позиції росіян. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що українські військові продовжують хоробро знищувати російських окупантів. Так, відомо про кількість втрат армії ворога станом на вчора, 12 жовтня. 

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