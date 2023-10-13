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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 13 октября

13 октября 2023 07:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 13.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 13 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 13 октября.

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DeepState

Силы обороны Украины продолжают работать над освобождением украинских территорий. По состоянию на пятницу, 13 октября, защитники преуспевают на Запорожском направлении.

Сватовское направление — оккупанты возобновили штурмовые действия из Лимана Первого, бои продолжаются. Уточняется район Ивановка — Орлянка.

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутское направление — Силы Обороны продолжают наступательные действия возле Клещеевки и Андреевки. Враг отброшен в районе Озаряновки.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Авдеевское направление — сегодня враг активно лез на Первомайское и Северное, успеха не имел. Более тяжелая ситуация у Красногоровки, периодически враг доходит до железной дороги, но ему закрепиться не дают.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Запорожское направление — частичный успех Сил Обороны у Работино. У Вербового и Новопрокоповки враг пытается контратаковать.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Запорожском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские оккупанты по состоянию на сегодня, 13 октября, не прекращают наступать в Донецкой и Луганской областях. ВСУ провели 55 боевых столкновений с россиянами поблизости:

  • Синьковки и Ивановки Харьковской области на Купянском направлении,
Карта боевых действий на Купянском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Купянском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Макеевки Луганской области и Серебрянского лесничества Донецкой области на Сватовском направлении,
Карта боевых действий на Сватовском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Сватовском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Ласточкиного, Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области на Авдеевском направлении,
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области на Марьинском направлении,
Карта боевых действий на Марьинском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот
Карта боевых действий на Марьинском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Работино Запорожской области на Запорожском направлении.
Карта боевых действий на Запорожском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Запорожском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские оккупанты по состоянию на 13.10.2023 наступали под Купянском и достигли ограниченных успехов юго-западнее Орлянки (22 км восточнее Купянска).

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Синьковки и Ивановки (20 км юго-восточнее Купянска).

Карта боевых действий Луганской области от ISW
Карта боевых действий Луганской области от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские военные по состоянию на пятницу, 13 октября, продолжили контрнаступательные действия на Бахмутском направлении и продвинулись восточнее Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута) и восточнее Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

В свою очередь российские военные имеют незначительные успехи вблизи Авдеевки. По данным карт ISW, оккупанты продвинулись к западу и югу от Красногоровки (приблизительно 5 км к северу от Авдеевки), к югу от трассы Е-50 (1,5 км к югу от самой южной окраины Авдеевки), к востоку от Первомайского (9 км к северо-западу от города Донецк). Также россияне незначительно продвинулись к югу от Новомихайловки (12 км к юго-западу от города Донецк).

Карта боевых действий в Донецкой области от ISW
Карта военных действий в Донецкой области от ISW. Фото: инфографика ISW

ВСУ по состоянию на сегодняшний день, 13 октября, незначительно продвинулись на Западном направлении. Так, украинские силы улучшили свои тактические позиции к западу от Работино.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW
Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 13 октября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 13 октября 2023 года.

Украинские бойцы на военной технике
Украинские бойцы на военной технике. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки произошло 64 боевых столкновения. ВСУ успешно отразили атаки российских оккупантов на следующих направлениях фронта:

  • на Купянском — 5 атак в районе Синьковки и 8 атак возле Ивановки Харьковской области;
  • на Лиманском — более 5 атак в районах Макеевки, юго-западнее Кременной и Серебрянского лесничества Луганской области;
  • на Авдеевском — более 20 атак вблизи Авдеевки, Ласточкиного, Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области;
  • на Марьинском — более 10 атак возле Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области;
  • на Запорожском — захватчики безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области.
Украинский защитник на передовой
Украинский защитник на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.

За сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по оккупантам, из них три — по пунктам управления врага, и их военной технике, с которых четыре удара — по ЗРК.

"Подразделениями ракетных войск поражен район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и пункт управления противника", — добавили в Генштабе.

Украинские военные обстреливают позиции россиян
Украинские военные обстреливают позиции россиян. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что украинские военные продолжают храбро уничтожать российских оккупантов. Так, известно о количестве потерь армии врага по состоянию на вчера, 12 октября.

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