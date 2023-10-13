Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 13.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 13 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 13 октября.

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DeepState

Силы обороны Украины продолжают работать над освобождением украинских территорий. По состоянию на пятницу, 13 октября, защитники преуспевают на Запорожском направлении.

Сватовское направление — оккупанты возобновили штурмовые действия из Лимана Первого, бои продолжаются. Уточняется район Ивановка — Орлянка.

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутское направление — Силы Обороны продолжают наступательные действия возле Клещеевки и Андреевки. Враг отброшен в районе Озаряновки.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Авдеевское направление — сегодня враг активно лез на Первомайское и Северное, успеха не имел. Более тяжелая ситуация у Красногоровки, периодически враг доходит до железной дороги, но ему закрепиться не дают.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Запорожское направление — частичный успех Сил Обороны у Работино. У Вербового и Новопрокоповки враг пытается контратаковать.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские оккупанты по состоянию на сегодня, 13 октября, не прекращают наступать в Донецкой и Луганской областях. ВСУ провели 55 боевых столкновений с россиянами поблизости:

Синьковки и Ивановки Харьковской области на Купянском направлении,

Карта боевых действий на Купянском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Макеевки Луганской области и Серебрянского лесничества Донецкой области на Сватовском направлении,

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Ласточкиного, Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области на Авдеевском направлении,

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области на Марьинском направлении,

Карта боевых действий на Марьинском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Работино Запорожской области на Запорожском направлении.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские оккупанты по состоянию на 13.10.2023 наступали под Купянском и достигли ограниченных успехов юго-западнее Орлянки (22 км восточнее Купянска).

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Синьковки и Ивановки (20 км юго-восточнее Купянска).

Карта боевых действий Луганской области от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские военные по состоянию на пятницу, 13 октября, продолжили контрнаступательные действия на Бахмутском направлении и продвинулись восточнее Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута) и восточнее Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

В свою очередь российские военные имеют незначительные успехи вблизи Авдеевки. По данным карт ISW, оккупанты продвинулись к западу и югу от Красногоровки (приблизительно 5 км к северу от Авдеевки), к югу от трассы Е-50 (1,5 км к югу от самой южной окраины Авдеевки), к востоку от Первомайского (9 км к северо-западу от города Донецк). Также россияне незначительно продвинулись к югу от Новомихайловки (12 км к юго-западу от города Донецк).

Карта военных действий в Донецкой области от ISW. Фото: инфографика ISW

ВСУ по состоянию на сегодняшний день, 13 октября, незначительно продвинулись на Западном направлении. Так, украинские силы улучшили свои тактические позиции к западу от Работино.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 13 октября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 13 октября 2023 года.

Украинские бойцы на военной технике. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки произошло 64 боевых столкновения. ВСУ успешно отразили атаки российских оккупантов на следующих направлениях фронта:

на Купянском — 5 атак в районе Синьковки и 8 атак возле Ивановки Харьковской области;

— 5 атак в районе Синьковки и 8 атак возле Ивановки Харьковской области; на Лиманском — более 5 атак в районах Макеевки, юго-западнее Кременной и Серебрянского лесничества Луганской области;

— более 5 атак в районах Макеевки, юго-западнее Кременной и Серебрянского лесничества Луганской области; на Авдеевском — более 20 атак вблизи Авдеевки, Ласточкиного, Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области;

— более 20 атак вблизи Авдеевки, Ласточкиного, Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области; на Марьинском — более 10 атак возле Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области;

— более 10 атак возле Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области; на Запорожском — захватчики безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области.

Украинский защитник на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.

За сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по оккупантам, из них три — по пунктам управления врага, и их военной технике, с которых четыре удара — по ЗРК.

"Подразделениями ракетных войск поражен район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и пункт управления противника", — добавили в Генштабе.

Украинские военные обстреливают позиции россиян. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что украинские военные продолжают храбро уничтожать российских оккупантов. Так, известно о количестве потерь армии врага по состоянию на вчера, 12 октября.