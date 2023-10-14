Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 14.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 14 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 14 жовтня.

Читайте також:

DeepState

Українські захисники продовжують вести контрнаступальні дії. Станом на суботу, 14 жовтня, ЗСУ завдають ударів ворогові, штурмуючи його позиції та стримуючи наступ.

Сватівський напрямок — окупанти поновили штурмові дії з Лиману Першого та Орлянки, бої тривають.

Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Авдіївський напрямок — ворог намагається оточити Авдіївку. Традиційно окупанти тиснуть з Водяного та Красногорівки, додаються ще й допоміжні удари на Невельське та з Крутої Балки.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Мар'їнський напрямок — незначний успіх ворога біля Новомихайлівки.

Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Запорізький напрямок — ворог продовжує атакувати біля Новопрокопівки та Вербового. Тривають бої північніше Копанів.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 14 жовтня, відбулося 68 бойових зіткнень. Так, ЗСУ провели бої з російськими окупантами поблизу:

Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області на Куп'янському напрямку,

Карта бойових дій на Куп'янському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Макіївки Луганської області на Сватівському напрямку,

Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Авдіївки, Кераміка, Тоненького, Сєверного, Первомайського, Нетайлового Донецької області на Авдіївському напрямку,

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Мар’їнки Донецької області на Мар'їнському напрямку,

Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Старомайорського Донецької області на Бердянському напрямку,

Карта бойових дій на Бердянському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Роботиного Запорізької області на Запорізькому напрямку.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська станом на 14.10.2023 наступали під Бахмутом і досягли обмежених успіхів на південний захід від Залізнянського (13 км на північ від Бахмута).

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові продовжили штурмові дії на південь від Бахмута.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Російські окупанти станом на суботу, 14 жовтня, наступали поблизу Авдіївки та просувалися на північ і південний захід від міста. За даними карт ISW, росіяни просувалися на південь від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки) і на південний схід від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

У Генштабі повідомили, що ЗСУ відбили російські атаки поблизу:

Авдіївки,

Тоненького (5 км на північний захід від Авдіївки),

Сєверного (6 км на захід від Авдіївки),

Ласточкиного (6 км на захід від Авдіївки),

Первомайського,

Кераміка (14 км на північний захід від Авдіївки),

Нетайлового (14 км на південний захід від Авдіївки),

Невельського (14 км на південний захід від Авдіївки).

Карта бойових дій в Донецькій області від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 14 жовтня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 14 жовтня 2023 року.

За добу ЗСУ провели близько 100 бойових зіткнень з російськими окупантами. Українські захисники успішно відбили атаки ворога на таких напрямках передової:

на Куп’янському — понад 20 атак біля Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області;

на Авдіївському — близько 20 атак в районах Авдіївки, Кераміка, Тоненького, Сєверного, Первомайського, Нетайлового Донецької області;

на Мар’їнському — близько 15 атак поблизу Мар’їнки Донецької області.

Українські військові обстрілюють позиції ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

ЗСУ продовжують стримувати ворога на Лиманському напрямку та вести штурмові дії на Бахмутському. На Шахтарському напрямку окупанти намагалися безуспішно атакувати позиції наших бійців біля Старомайорського Донецької області, а на Запорізькому — безрезультатно намагався відновити втрачені позиції біля Роботиного.

"Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога", — йдеться в повідомленні.

Український захисник цілиться в ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу авіація Сил оборони завдала 12 ударів по окупантах та їх техніці.

"Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та станцію РЕБ противника", — додали в Генштабі.

Українські військові на бойовому завданні. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про просування ЗСУ біля Копанів на Запорізькому напрямку. За його словами, українські захисники танками відкинули росіян із передових позицій.