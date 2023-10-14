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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 14 октября

14 октября 2023 07:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 14.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 14 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 14 октября.

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DeepState

Украинские защитники продолжают вести контрнаступательные действия. По состоянию на субботу, 14 октября, ВСУ наносят вред врагу, штурмуя его позиции и сдерживая наступление.

Сватовское направление — оккупанты возобновили штурмовые действия из Лимана Первого и Орлянки, бои продолжаются.

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Авдеевское направление — враг пытается окружить Авдеевку. Традиционно оккупанты давят с Водяного и Красногоровки, добавляются еще и вспомогательные удары на Невельское и с Крутой Балки.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Марьинское направление — незначительный успех врага у Новомихайловки.

Карта боевых действий на Марьинском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Марьинском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Запорожское направление — враг продолжает атаковать у Новопрокоповки и Вербового. Идут бои севернее Копанов.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Запорожском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на сегодня, 14 октября, произошло 68 боевых столкновений. Так, ВСУ провели бои с российскими оккупантами поблизости:

  • Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области на Купянском направлении,
Карта боевых действий на Купянском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Купянском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Макеевки Луганской области на Сватовском направлении,
Карта боевых действий на Сватовском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Сватовском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Авдеевки, Керамика, Тоненького, Северного, Первомайского, Нетайлового Донецкой области на Авдеевском направлении,
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Марьинки Донецкой области на Марьинском направлении,
Карта боевых действий на Марьинском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Марьинском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Старомайорского Донецкой области на Бердянском направлении,
Карта боевых действий на Бердянском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Бердянском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Работино Запорожской области на Запорожском направлении.
Карта боевых действий на Запорожском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Запорожском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска по состоянию на 14.10.2023 наступали под Бахмутом и достигли ограниченных успехов юго-западнее Зализнянского (13 км к северу от Бахмута).

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные продолжили штурмовые действия к югу от Бахмута.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Российские оккупанты по состоянию на субботу, 14 октября, наступали близ Авдеевки и продвигались к северу и юго-западу от города. По данным карт ISW, россияне продвигались к югу от Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки) и к юго-востоку от Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).

В Генштабе сообщили, что ВСУ отразили российские атаки поблизости:

  • Авдеевки,
  • Тоненького (5 км северо-западнее Авдеевки),
  • Северного (6 км к западу от Авдеевки),
  • Ласточкиного (6 км к западу от Авдеевки),
  • Первомайского,
  • Керамика (14 км северо-западнее Авдеевки),
  • Нетайлового (14 км юго-западнее Авдеевки),
  • Невельского (14 км юго-западнее Авдеевки).
Карта боевых действий в Донецкой области от ISW
Карта военных действий в Донецкой области от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине на 14 октября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 14 октября 2023 года.

За сутки ВСУ провели около 100 боевых столкновений с российскими оккупантами. Украинские защитники успешно отразили атаки врага на таких направлениях передовой:

  • на Купянском — более 20 атак возле Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области;
  • на Авдеевском — около 20 атак в районах Авдеевки, Керамика, Тоненького, Северного, Первомайского, Нетайлово Донецкой области;
  • на Марьинском — около 15 атак вблизи Марьинки Донецкой области.
Украинские военные обстреливают позиции врага
Украинские военные обстреливают позиции противника. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

ВСУ продолжают сдерживать врага на Лиманском направлении и вести штурмовые действия на Бахмутском. На Шахтерском направлении оккупанты пытались безуспешно атаковать позиции наших бойцов возле Старомайорского Донецкой области, а на Запорожском — безрезультатно пытался восстановить утраченные позиции у Работино.

"Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага", — говорится в сообщении.

Украинский защитник целится во врага
Украинский защитник целится во врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по оккупантам и их технике.

"Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и станцию РЭБ противника", — добавили в Генштабе.

Украинские военные на боевом задании
Украинские военные на боевом задании. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о продвижении ВСУ возле Копанов на Запорожском направлении. По его словам, украинские защитники танками отбили россиян с передовых позиций.

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