Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 14.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 14 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 14 октября.

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DeepState

Украинские защитники продолжают вести контрнаступательные действия. По состоянию на субботу, 14 октября, ВСУ наносят вред врагу, штурмуя его позиции и сдерживая наступление.

Сватовское направление — оккупанты возобновили штурмовые действия из Лимана Первого и Орлянки, бои продолжаются.

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Авдеевское направление — враг пытается окружить Авдеевку. Традиционно оккупанты давят с Водяного и Красногоровки, добавляются еще и вспомогательные удары на Невельское и с Крутой Балки.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Марьинское направление — незначительный успех врага у Новомихайловки.

Карта боевых действий на Марьинском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Запорожское направление — враг продолжает атаковать у Новопрокоповки и Вербового. Идут бои севернее Копанов.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на сегодня, 14 октября, произошло 68 боевых столкновений. Так, ВСУ провели бои с российскими оккупантами поблизости:

Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области на Купянском направлении,

Карта боевых действий на Купянском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Макеевки Луганской области на Сватовском направлении,

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Авдеевки, Керамика, Тоненького, Северного, Первомайского, Нетайлового Донецкой области на Авдеевском направлении,

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинки Донецкой области на Марьинском направлении,

Карта боевых действий на Марьинском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Старомайорского Донецкой области на Бердянском направлении,

Карта боевых действий на Бердянском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Работино Запорожской области на Запорожском направлении.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска по состоянию на 14.10.2023 наступали под Бахмутом и достигли ограниченных успехов юго-западнее Зализнянского (13 км к северу от Бахмута).

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные продолжили штурмовые действия к югу от Бахмута.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Российские оккупанты по состоянию на субботу, 14 октября, наступали близ Авдеевки и продвигались к северу и юго-западу от города. По данным карт ISW, россияне продвигались к югу от Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки) и к юго-востоку от Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).

В Генштабе сообщили, что ВСУ отразили российские атаки поблизости:

Авдеевки,

Тоненького (5 км северо-западнее Авдеевки),

Северного (6 км к западу от Авдеевки),

Ласточкиного (6 км к западу от Авдеевки),

Первомайского,

Керамика (14 км северо-западнее Авдеевки),

Нетайлового (14 км юго-западнее Авдеевки),

Невельского (14 км юго-западнее Авдеевки).

Карта военных действий в Донецкой области от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине на 14 октября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 14 октября 2023 года.

За сутки ВСУ провели около 100 боевых столкновений с российскими оккупантами. Украинские защитники успешно отразили атаки врага на таких направлениях передовой:

на Купянском — более 20 атак возле Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области;

на Авдеевском — около 20 атак в районах Авдеевки, Керамика, Тоненького, Северного, Первомайского, Нетайлово Донецкой области;

на Марьинском — около 15 атак вблизи Марьинки Донецкой области.

Украинские военные обстреливают позиции противника. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

ВСУ продолжают сдерживать врага на Лиманском направлении и вести штурмовые действия на Бахмутском. На Шахтерском направлении оккупанты пытались безуспешно атаковать позиции наших бойцов возле Старомайорского Донецкой области, а на Запорожском — безрезультатно пытался восстановить утраченные позиции у Работино.

"Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага", — говорится в сообщении.

Украинский защитник целится во врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по оккупантам и их технике.

"Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и станцию РЭБ противника", — добавили в Генштабе.

Украинские военные на боевом задании. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о продвижении ВСУ возле Копанов на Запорожском направлении. По его словам, украинские защитники танками отбили россиян с передовых позиций.