Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 15.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 15 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 15 вересня.

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DeepState

Станом на п'ятницю, 15 вересня, ЗСУ ведуть активні бойові дії, знищуючи ворога та звільнюючи наші території. Так, Сили оборони України мають успіхи на таких відрізках:

Сватівський напрямок — біля Новоєгорівки тривають кволі спроби ворога відновити ініціативу. Біля Нововодяного уражено техніку ворога, яка планувала штурмові дії.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутський напрямок — уточнено ЛБЗ біля Веселого, тривають бої та зачистка як в Кліщіївці, так і в Андріївці.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Запорізький напрямок — тривають бої навколо Роботиного, біля Вербового та по трасі T-0803.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Збройні сили України станом на сьогодні, 15 вересня, мають частковий успіх поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки на Бахмутському напрямку Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Однак окупанти не припиняють спроб наступати. Українські військові провели 29 бойових зіткнень із російськими військами поблизу:

Берестового на Сватівському напрямку та Білогорівки на Лиманському напрямку,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Богданівки на Бахмутському напрямку,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Малої Токмачки та Вербового на Запорізькому напрямку.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на 15.09.2023 російські окупанти продовжували наступати на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна і нещодавно незначно просунулися на захід від Лиману Першого (12 км на північний схід від Куп’янська).

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Українські військові станом на п'ятницю, 15 вересня, вели наступальні дії під Бахмутом і досягли успіхів поблизу Бахмута, Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) та Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Станом на сьогодні, 15 вересня, ЗСУ вели наступальні дії на ділянці Авдіївка — Донецьк і просувалися на схід від залізничної лінії на північ від Красногорівки (9 км на північ від Авдіївки).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 15 вересня 2023 року

Актуальне зведення Генштабу ЗСУ на 15 вересня 2023 року:

Упродовж доби відбулося 25 бойових зіткнень. Зазначається, що окупанти завдали два ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів з РСЗВ як по позиціях ЗСУ, так і по цивільних об’єктах України.

"Вчора окупанти атакували Україну 22 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала припортова інфраструктура, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — йдеться в повідомленні.

Щобільше окупанти завдали авіаційних та артилерійських ударів по населених пунктах Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Українські захисники на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Також ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на Бахмутському напрямку в районі Богданівки, однак українські захисники дають ворогу відсіч. Своєю чергою Сили оборони під час наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки, заволоділи Андріївкою Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках окупанти намагалися наступати біля Ласточкиного та Авдіївки Донецької області, однак безуспішно. Через атаки поблизу Мар'їнки ворог зазнав сильних втрат.

Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському напрямку. ЗСУ успішно штурмують позиції ворога в районі Вербового Запорізької області.

Українські військові на танку. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу авіація Сил оборони завдала десять ударів по окупантах та їхній техніці.

"Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 1 пункт управління, 3 зенітно-ракетних комплекси, 5 артилерійськхм засобів, 1 склад боєприпасів противника", — додали в Генштабі.

Український військовий налаштовує міномет. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що в четвер, 14 вересня, в районах на північ від Берестового в Харківській області, поблизу Білогорівки на Луганщині та біля Богданівки на Донеччині російські сили проводили активні дії без явних успіхів. При цьому окупанти пішли в атаку під Малою Токмачкою та Вербовим, але зазнали серйозних втрат.