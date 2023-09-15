Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 15.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 15 вересня
З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 15 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.
Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 15 вересня.
DeepState
Станом на п'ятницю, 15 вересня, ЗСУ ведуть активні бойові дії, знищуючи ворога та звільнюючи наші території. Так, Сили оборони України мають успіхи на таких відрізках:
Сватівський напрямок — біля Новоєгорівки тривають кволі спроби ворога відновити ініціативу. Біля Нововодяного уражено техніку ворога, яка планувала штурмові дії.
Бахмутський напрямок — уточнено ЛБЗ біля Веселого, тривають бої та зачистка як в Кліщіївці, так і в Андріївці.
Запорізький напрямок — тривають бої навколо Роботиного, біля Вербового та по трасі T-0803.
Умовні позначки на мапі:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Liveuamap
Збройні сили України станом на сьогодні, 15 вересня, мають частковий успіх поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки на Бахмутському напрямку Донецької області.
Однак окупанти не припиняють спроб наступати. Українські військові провели 29 бойових зіткнень із російськими військами поблизу:
- Берестового на Сватівському напрямку та Білогорівки на Лиманському напрямку,
- Богданівки на Бахмутському напрямку,
- Малої Токмачки та Вербового на Запорізькому напрямку.
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на 15.09.2023 російські окупанти продовжували наступати на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна і нещодавно незначно просунулися на захід від Лиману Першого (12 км на північний схід від Куп’янська).
Українські військові станом на п'ятницю, 15 вересня, вели наступальні дії під Бахмутом і досягли успіхів поблизу Бахмута, Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) та Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).
Станом на сьогодні, 15 вересня, ЗСУ вели наступальні дії на ділянці Авдіївка — Донецьк і просувалися на схід від залізничної лінії на північ від Красногорівки (9 км на північ від Авдіївки).
Оперативна ситуація в Україні станом на 15 вересня 2023 року
Актуальне зведення Генштабу ЗСУ на 15 вересня 2023 року:
Упродовж доби відбулося 25 бойових зіткнень. Зазначається, що окупанти завдали два ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів з РСЗВ як по позиціях ЗСУ, так і по цивільних об’єктах України.
"Вчора окупанти атакували Україну 22 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала припортова інфраструктура, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — йдеться в повідомленні.
Щобільше окупанти завдали авіаційних та артилерійських ударів по населених пунктах Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Також ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на Бахмутському напрямку в районі Богданівки, однак українські захисники дають ворогу відсіч. Своєю чергою Сили оборони під час наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки, заволоділи Андріївкою Донецької області.
На Авдіївському та Мар’їнському напрямках окупанти намагалися наступати біля Ласточкиного та Авдіївки Донецької області, однак безуспішно. Через атаки поблизу Мар'їнки ворог зазнав сильних втрат.
Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському напрямку. ЗСУ успішно штурмують позиції ворога в районі Вербового Запорізької області.
За добу авіація Сил оборони завдала десять ударів по окупантах та їхній техніці.
"Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 1 пункт управління, 3 зенітно-ракетних комплекси, 5 артилерійськхм засобів, 1 склад боєприпасів противника", — додали в Генштабі.
Нагадаємо, що в четвер, 14 вересня, в районах на північ від Берестового в Харківській області, поблизу Білогорівки на Луганщині та біля Богданівки на Донеччині російські сили проводили активні дії без явних успіхів. При цьому окупанти пішли в атаку під Малою Токмачкою та Вербовим, але зазнали серйозних втрат.