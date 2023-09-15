Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 15.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 15 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 15 сентября.

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DeepState

По состоянию на пятницу, 15 сентября, ВСУ ведут активные боевые действия, уничтожая врага и освобождая наши территории. Так, Силы обороны Украины добились успехов на следующих отрезках:

Сватовское направление — у Новоегоровки продолжаются хилые попытки врага возобновить инициативу. Возле Нововодяного поражена техника врага, которая планировала штурмовые действия.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутское направление — уточнены ЛБЗ возле Веселого, продолжаются бои и зачистка как в Клещеевке, так и в Андреевке.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Запорожское направление — продолжаются бои вокруг Работино, возле Вербового и по трассе T-0803.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Вооруженные силы Украины по состоянию на сегодня, 15 сентября, имеют частичный успех вблизи Бахмута, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки на Бахмутском направлении Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Однако оккупанты не прекращают попыток наступать. Украинские военные провели 29 боевых столкновений с российскими войсками вблизи:

Берестового на Сватовском направлении и Белогоровки на Лиманском направлении,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Богдановки на Бахмутском направлении,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Малой Токмачки и Вербового на Запорожском направлении.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на 15.09.2023 российские оккупанты продолжали наступать на рубеже Купянск — Сватово — Кременная и недавно незначительно продвинулись к западу от Лимана Первого (12 км к северо-востоку от Купянска).

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские военные по состоянию на пятницу, 15 сентября, вели наступательные действия под Бахмутом и добились успехов вблизи Бахмута, Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута), Андреевки (10 км к юго западу от Бахмута) и Курдюмовки (13 км к южному западу Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

По состоянию на сегодня, 15 сентября, ВСУ вели наступательные действия на участке Авдеевка — Донецк и продвигались к востоку от железнодорожной линии к северу от Красногоровки (9 км к северу от Авдеевки).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 15 сентября 2023 года

Актуальная сводка Генштаба ВСУ на 15 сентября 2023 года:

За сутки произошло 25 боевых столкновений. Отмечается, что оккупанты нанесли два ракетных и 59 авиационных ударов, совершили 56 обстрелов из РСЗО как по позициям ВСУ, так и по гражданским объектам Украины.

"Вчера оккупанты атаковали Украину 22 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, из которых 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили припортовые, частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Больше всего оккупанты нанесли авиационных и артиллерийских ударов по населенным пунктам Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Украинские защитники на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Также враг пытается прорвать оборону ВСУ на Бахмутском направлении в районе Богдановки, однако украинские защитники дают врагу отпор. В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клещеевки, завладели Андреевкой Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты пытались наступать у Ласточкино и Авдеевки Донецкой области, однако безуспешно. Из-за атак вблизи Марьинки враг понес сильные потери.

Силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском направлении. ВСУ успешно штурмуют позиции врага в районе Вербового Запорожской области.

Украинские военные на танке. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки авиация Сил обороны нанесла десять ударов по оккупантам и их технике.

"Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражен 1 пункт управления, 3 зенитно-ракетных комплекса, 5 артиллерийских средств, 1 состав боеприпасов противника", — добавили в Генштабе.

Украинский военный настраивает миномет. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что в четверг, 14 сентября, в районах севернее Берестового в Харьковской области, вблизи Белогоровки на Луганщине и возле Богдановки Донецкой области российские силы проводили активные действия без явных успехов. При этом оккупанты пошли в атаку под Малой Токмачкой и Вербовым, но понесли серьезные потери.