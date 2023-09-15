Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 15.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 15 сентября
Появились актуальные карты боевых действий на утро 15 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 15 сентября.
DeepState
По состоянию на пятницу, 15 сентября, ВСУ ведут активные боевые действия, уничтожая врага и освобождая наши территории. Так, Силы обороны Украины добились успехов на следующих отрезках:
Сватовское направление — у Новоегоровки продолжаются хилые попытки врага возобновить инициативу. Возле Нововодяного поражена техника врага, которая планировала штурмовые действия.
Бахмутское направление — уточнены ЛБЗ возле Веселого, продолжаются бои и зачистка как в Клещеевке, так и в Андреевке.
Запорожское направление — продолжаются бои вокруг Работино, возле Вербового и по трассе T-0803.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Вооруженные силы Украины по состоянию на сегодня, 15 сентября, имеют частичный успех вблизи Бахмута, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки на Бахмутском направлении Донецкой области.
Однако оккупанты не прекращают попыток наступать. Украинские военные провели 29 боевых столкновений с российскими войсками вблизи:
- Берестового на Сватовском направлении и Белогоровки на Лиманском направлении,
- Богдановки на Бахмутском направлении,
- Малой Токмачки и Вербового на Запорожском направлении.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на 15.09.2023 российские оккупанты продолжали наступать на рубеже Купянск — Сватово — Кременная и недавно незначительно продвинулись к западу от Лимана Первого (12 км к северо-востоку от Купянска).
Украинские военные по состоянию на пятницу, 15 сентября, вели наступательные действия под Бахмутом и добились успехов вблизи Бахмута, Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута), Андреевки (10 км к юго западу от Бахмута) и Курдюмовки (13 км к южному западу Бахмута).
По состоянию на сегодня, 15 сентября, ВСУ вели наступательные действия на участке Авдеевка — Донецк и продвигались к востоку от железнодорожной линии к северу от Красногоровки (9 км к северу от Авдеевки).
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 15 сентября 2023 года
Актуальная сводка Генштаба ВСУ на 15 сентября 2023 года:
За сутки произошло 25 боевых столкновений. Отмечается, что оккупанты нанесли два ракетных и 59 авиационных ударов, совершили 56 обстрелов из РСЗО как по позициям ВСУ, так и по гражданским объектам Украины.
"Вчера оккупанты атаковали Украину 22 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, из которых 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили припортовые, частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.
Больше всего оккупанты нанесли авиационных и артиллерийских ударов по населенным пунктам Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Также враг пытается прорвать оборону ВСУ на Бахмутском направлении в районе Богдановки, однако украинские защитники дают врагу отпор. В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клещеевки, завладели Андреевкой Донецкой области.
На Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты пытались наступать у Ласточкино и Авдеевки Донецкой области, однако безуспешно. Из-за атак вблизи Марьинки враг понес сильные потери.
Силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском направлении. ВСУ успешно штурмуют позиции врага в районе Вербового Запорожской области.
За сутки авиация Сил обороны нанесла десять ударов по оккупантам и их технике.
"Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражен 1 пункт управления, 3 зенитно-ракетных комплекса, 5 артиллерийских средств, 1 состав боеприпасов противника", — добавили в Генштабе.
Напомним, что в четверг, 14 сентября, в районах севернее Берестового в Харьковской области, вблизи Белогоровки на Луганщине и возле Богдановки Донецкой области российские силы проводили активные действия без явных успехов. При этом оккупанты пошли в атаку под Малой Токмачкой и Вербовым, но понесли серьезные потери.