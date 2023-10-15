Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 15.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 15 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 15 жовтня.

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DeepState

Українські захисники продовжують вести контрнаступальні дії. Станом на неділю, 15 жовтня, ЗСУ завдають ударів ворогові, штурмуючи його позиції та стримуючи наступ.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 5 атак окупантів в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Спірного Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку загарбники завдали авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Олександро-Шультиного Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 15 жовтня, на Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили 8 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак поблизу Тоненького та Первомайського Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на 15.10.2023 українські війська продовжили контрнаступальні дії на сході та півдні України та просунулися на захід від Донецька.

Російські війська продовжили наступ на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна і незначно просунулися на південний захід від Сватового.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжили штурм поблизу Бахмута, але не зробили жодного підтвердженого наступу. Український Генштаб повідомив, що українські війська продовжували наступ на південь від Бахмуту.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Російські війська продовжили наступальні дії під Авдіївкою та просунулися вперед. Геолокаційні кадри показують, що російські війська трохи просунулися на північ від породного відвалу за два кілометри на північний захід від Авдіївки.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 15 жовтня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 15 жовтня 2023 року.

Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів:

Чернігівської,

Сумської,

Харківської,

Луганської,

Донецької,

Запорізької,

Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 10 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

Бійці ЗСУ знищують ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Бійці ЗСУ на навчанні. Фото: Генштаб ЗСУ

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно.

Нагадаємо, ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилася. Росіянам вдалось відновити сили, після чого вони розпочали активні наступальні дії в районі Макіївки та на Куп'янському напрямку.

Попри сильні щоденні обстріли з боку росіян, Сили оборони України дають гідну відсіч загарбникам. Окупанти несуть великі втрати та не досягли суттєвих успіхів.