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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 15 октября

15 октября 2023 07:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 15.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Появились актуальные карты боевых действий на утро 15 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 15 октября.

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DeepState

Украинские защитники продолжают вести контрнаступательные действия. По состоянию на воскресенье, 15 октября, ВСУ наносят удары врагу, штурмуя его позиции и сдерживая наступление.

На Купянском направлении украинские воины отразили 5 атак оккупантов в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Карты боевых действий на 15 октября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Спорного Донецкой области.

Карта боевых действий по состоянию на 15 октября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении захватчики нанесли авиационные удары в районах Клещиевки и Александро-Шультино Донецкой области.

Карта боевых действий по состоянию на 15 октября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 15 октября, на Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отразили 8 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак вблизи Тоненького и Первомайского Донецкой области.

Карта боевых действий по состоянию на 15 октября
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области.

Карта боевых действий по состоянию на 15 октября
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на 15.10.2023 украинские войска продолжили контрнаступательные действия на востоке и юге Украины и продвинулись к западу от Донецка.

Российские войска продолжили наступление на рубеже Купянск — Сватово — Кременная и незначительно продвинулись юго-западнее Сватового.

Карта боевых действий по состоянию на 15 октября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжили штурм вблизи Бахмута, но не совершили ни одного подтвержденного наступления. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска продолжали наступление к югу от Бахмута.

Карта боевых действий по состоянию на 15 октября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска продолжили наступательные действия под Авдеевкой и продвинулись вперед. Геолокационные кадры показывают, что российские войска немного продвинулись к северо-западу от Авдеевки.

Карта боевых действий по состоянию на 15 октября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине на 15 октября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 15 октября 2023 года.

За прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений.

Отчет Генштаба ВСУ на утро 15 октября

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов:

  • Черниговской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Луганской,
  • Донецкой,
  • Запорожской,
  • Херсонской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили 10 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Бойцы ВСУ уничтожают врага
Бойцы ВСУ уничтожают врага. Фото: Генштаб ВСУ

На Бахмутском направлении украинские воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Бойцы ВСУ уничтожают врага
Бойцы ВСУ на учебе. Фото: Генштаб ВСУ

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, однако безуспешно.

Напомним, ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась. Россиянам удалось восстановить силы, после чего они начали активные наступательные действия в районе Макеевки и Купянском направлении.

Несмотря на сильные ежедневные обстрелы со стороны россиян, Силы обороны Украины дают достойный отпор захватчикам. Оккупанты несут большие потери и не достигли существенных успехов.

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