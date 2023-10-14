Не тільки Авдіївка: Сирський назвав ще одну ділянку фронту, де ворог відновив наступ

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: Military Media Center

Наразі ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась. Росіянам вдалось відновити сили, після чого вони розпочали активні наступальні дії в районі Макіївки та на Куп'янському напрямку.

Про це повідомляє Military Media Center із посиланням на полковника Олександра Сирського.

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"Противник, після завданих йому втрат за два місяці відновився та розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки, а згодом і на Куп'янському напрямку. Тривають важкі бої", — каже Сирський.

Наступ в районі Макіївки. Фото: скриншот

За словами генерала, мета ворога — розгромити українські війська, оточити Куп'янськ та вийти на рубіж річки Оскіл.

Попри сильні щоденні обстріли з боку росіян, Сили оборони України дають гідну відсіч загарбникам. Окупанти несуть великі втрати та не досягли суттєвих успіхів.

Ситуація на фронті. Фото: скриншот

Нагадаємо, російська наступальна операція в районі Авдіївки у п'ятницю, 13 вересня, зазнала невдач у всьому місті. Водночас Сили оборони України продовжують відбивати ворожі атаки.