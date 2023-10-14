Не тільки Авдіївка: Сирський назвав ще одну ділянку фронту, де ворог відновив наступ
Наразі ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась. Росіянам вдалось відновити сили, після чого вони розпочали активні наступальні дії в районі Макіївки та на Куп'янському напрямку.
Про це повідомляє Military Media Center із посиланням на полковника Олександра Сирського.
Сирський про наступ росіян
"Противник, після завданих йому втрат за два місяці відновився та розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки, а згодом і на Куп'янському напрямку. Тривають важкі бої", — каже Сирський.
За словами генерала, мета ворога — розгромити українські війська, оточити Куп'янськ та вийти на рубіж річки Оскіл.
Попри сильні щоденні обстріли з боку росіян, Сили оборони України дають гідну відсіч загарбникам. Окупанти несуть великі втрати та не досягли суттєвих успіхів.
Нагадаємо, російська наступальна операція в районі Авдіївки у п'ятницю, 13 вересня, зазнала невдач у всьому місті. Водночас Сили оборони України продовжують відбивати ворожі атаки.
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