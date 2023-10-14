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Не только Авдеевка: Сырский назвал еще один участок фронта, где враг возобновил наступление

14 октября 2023 14:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Не только Авдеевка: Сырский назвал еще один участок фронта, где враг возобновил наступление
Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Фото: Military Media Center
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Пока ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась. Россиянам удалось восстановить силы, после чего они начали активные наступательные действия в районе Макеевки и на Купянском направлении.

Об этом сообщает Military Media Center со ссылкой на полковника Александра Сырского.

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"Противник, после нанесенных ему потерь, через два месяца возобновился и начал активные наступательные действия в районе Макеевки, а впоследствии и на Купянском направлении. Идут тяжелые бои", — говорит Сырский.

Ситуация на фронте
Наступление в районе Макеевки. Фото: скриншот

По словам генерала, цель врага — разгромить украинские войска, окружить Купянск и выйти на рубеж реки Оскол.

Несмотря на сильные ежедневные обстрелы со стороны россиян, Силы обороны Украины дают достойный отпор захватчикам. Оккупанты несут большие потери и не достигли существенных успехов.

Где наступают россияне
Ситуация на фронте. Фото: скриншот

Напомним, российская наступательная операция в районе Авдеевки в пятницу, 13 сентября, потерпела неудачу во всем городе. В то же время Силы обороны Украины продолжают отражать вражеские атаки.

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