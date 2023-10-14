Не только Авдеевка: Сырский назвал еще один участок фронта, где враг возобновил наступление
Пока ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась. Россиянам удалось восстановить силы, после чего они начали активные наступательные действия в районе Макеевки и на Купянском направлении.
Об этом сообщает Military Media Center со ссылкой на полковника Александра Сырского.
Сырский о наступлении россиян
"Противник, после нанесенных ему потерь, через два месяца возобновился и начал активные наступательные действия в районе Макеевки, а впоследствии и на Купянском направлении. Идут тяжелые бои", — говорит Сырский.
По словам генерала, цель врага — разгромить украинские войска, окружить Купянск и выйти на рубеж реки Оскол.
Несмотря на сильные ежедневные обстрелы со стороны россиян, Силы обороны Украины дают достойный отпор захватчикам. Оккупанты несут большие потери и не достигли существенных успехов.
Напомним, российская наступательная операция в районе Авдеевки в пятницу, 13 сентября, потерпела неудачу во всем городе. В то же время Силы обороны Украины продолжают отражать вражеские атаки.
Читайте Новини.LIVE!