Росіяни обстріляли Донеччину: загинув 11-річний хлопчик

Обстріл Донецької області

Вранці 14 жовтня російські окупанти цинічно обстріляли Донецьку область. Ворожий вогонь забрав життя 11-річного хлопчика, його мати та молодший брат поранені.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Обстріл Донеччини 14 жовтня

Повідомляється, що під прицілом окупантів було село Богатир на Донеччині.

Держава-терористка атакувала населений пункт з РСЗВ "Смерч". Усього зафіксовано 9 прильотів по житловому сектору. Ворожий обстріл пошкодив 20 приватних будинків, церкву, школу, цивільні авто та електромережу.

Внаслідок атаки загинув хлопчик, якому лише два дні тому виповнилося 11 років. Його мама та молодший 6-річний брат поранені, наразі вони перебувають у лікарні.

Поліція задокументувала наслідки збройної агресії РФ.

Ситуація на Донеччині станом на 14 жовтня

За словами виконувача обов'язків голови Донецької облдержадміністрації Ігора Мороза, вранці 14 жовтня росіяни вдарили ракетами по Покровську. Внаслідок атаки поранена 21 людина. Також пошкоджено 2 адмінбудівлі і 2 житлові багатоповерхівки. Також у Покровській громаді пошкоджене фермерське господарство.

Протягом доби окупанти атакували:

Волноваський напрямок — росіяни обстріляли Вугледар і Богоявленку. Минулося без жертв.

— росіяни обстріляли Вугледар і Богоявленку. Минулося без жертв. Донецький напрямок — під ракетними ударами була Авдіївка, Курахівська та Очеретинська громада. Внаслідок обстрілів поранена одна людина, є пошкодження цивільної інфраструктури.

— під ракетними ударами була Авдіївка, Курахівська та Очеретинська громада. Внаслідок обстрілів поранена одна людина, є пошкодження цивільної інфраструктури. Горлівський напрямок — окупанти обстріляли Торецьку та Часояворівську громаду. Пошкоджено 7 будинків, багатоповерхівку і промислову будівлю.

— окупанти обстріляли Торецьку та Часояворівську громаду. Пошкоджено 7 будинків, багатоповерхівку і промислову будівлю. Лисичанський напрямок — під вогнем перебували Сіверськ, Торське і Зарічне Лиманської громади.

Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: виконувач обов'язків голови Донецької облдержадміністрації Ігор Мороз

Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: виконувач обов'язків голови Донецької облдержадміністрації Ігор Мороз

Нагадаємо, 14 жовтня російські терористи обстріляли Харківську область, поціливши у житловий будинок. На щастя, без постраждалих.

Додамо, 13 жовтня російські загарбники в черговий раз обстріляли Нікополь. Внаслідок цього постраждали рятувальники. Двоє з них були госпіталізовані внаслідок поранень.