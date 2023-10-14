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Россияне обстреляли Донецкую область: погиб 11-летний мальчик

14 октября 2023 11:12
обновлено: 11:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне обстреляли Донецкую область: погиб 11-летний мальчик
Обстрел Донецкой области
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Утром 14 октября российские оккупанты цинично обстреляли Донецкую область. Вражеский огонь забрал жизнь 11-летнего мальчика, его мать и младший брат ранены.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Обстрел Донетчины 14 октября

Сообщается, что под прицелом оккупантов было село Богатырь на Донетчине.

Государство-террорист атаковало населенный пункт из РСЗО "Смерч". Всего зафиксировано 9 прилетов по жилому сектору. Вражеские обстрелы повредили 20 частных домов, церковь, школу, гражданские авто и электросеть.

В результате атаки погиб мальчик, которому всего два дня назад исполнилось 11 лет. Его мама и младший 6-летний брат ранены, пока они находятся в больнице.

Полиция задокументировала последствия вооруженной агрессии РФ.

Ситуация в Донецкой области по состоянию на 14 октября

По словам исполняющего обязанности главы Донецкой облгосадминистрации Игоря Мороза, утром 14 октября россияне ударили ракетами по Покровску. В результате атаки ранен 21 человек. Также повреждены 2 админздания и 2 жилых многоэтажки. Также в Покровской общине повреждено фермерское хозяйство.

В течение суток оккупанты атаковали:

  • Волновахское направление — россияне обстреляли Угледар и Богоявленку. Прошло без жертв.
  • Донецкое направление — под ракетными ударами находились Авдеевка, Кураховская и Очеретинская община. В результате обстрелов ранен один человек, есть повреждение гражданской инфраструктуры.
  • Горловское направление — оккупанты обстреляли Торецкую и Часояворовскую громады. Повреждены 7 домов, многоэтажка и промышленное здание.
  • Лисичанское направление — под огнем находились Северск, Торское и Заречное Лиманской громады.
Обстрелы Донетчины
Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: исполняющий обязанности главы Донецкой облгосадминистрации Игорь Мороз
Обстрелы Донетчины
Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: исполняющий обязанности главы Донецкой облгосадминистрации Игорь Мороз

Напомним, 14 октября российские террористы обстреляли Харьковскую область, попав в жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Добавим, 13 октября российские захватчики в очередной раз обстреляли Никополь. В результате пострадали спасатели. Двое из них были госпитализированы в результате ранений.

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