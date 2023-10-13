Ворог двічі обстріляв Нікополь, під вогонь потрапили рятувальники

Пожежник гасить полум'я на місці обстрілу. Фото: МВС України

Російські загарбники в черговий раз обстріляли Нікополь. Внаслідок цього постраждали рятувальники. Двоє з них були госпіталізовані внаслідок поранень.

Про це повідомили в МВС України.

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Унаслідок повторного обстрілу міста було поранено двох рятувальників, які виїхали на виклик.

"Опівдні до нікопольских рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, що сталася внаслідок обстрілу. Горів мікроавтобус на тимчасовій зупинці. Рятувальники приступили до його гасіння. Однак, росіяни завдали повторного обстрілу", — говориться у повідомленні.

Повідомляється, що двоє рятувальників отримали осколкові поранення. Вони госпіталізовані до лікарні. Також пошкоджень зазнав пожежно-рятувальний автомобіль.

Раніше ми попереджали, що в низці південних та східних областей України, зокрема Харківській, Херсонській та інших, сьогодні, 13 жовтня, було оголошено повітряну тривогу. Регіони почали "червоніти" близько 3-ї ночі, на півдні зафіксували ракетну небезпеку.

Нагадаємо, у Кривому Розі сьогодні, 13 жовтня, близько 6:30 ранку прогримів вибух. До цього в регіоні оголошували про небезпеку ракетного удару.